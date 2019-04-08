大陸阿爾金山保護區三大有蹄類動物總數穩定在10萬隻

▲藏野驢在阿爾金山國家級自然保護區內奔跑。（圖／新華社授權提供）

本報訊

在面積比整個荷蘭還大的中國大陸阿爾金山國家級自然保護區（簡稱阿爾金山保護區），愛好攝影的徐俊泉驚喜地發現：用100毫米鏡頭也能拍到藏羚羊。

“3年前，藏羚羊一旦發現車輛，會拼命地跑，哪怕車已經停下來。”徐俊泉就職于阿爾金山保護區管理局高原生態研究室，出於工作需要，他經常扛著相機在保護區內巡護踏勘。

阿爾金山保護區深藏於東昆侖山與阿爾金山之間的庫木庫裡盆地內，保留著接近原始狀態的高原生態系統。藏羚羊、野犛牛、藏野驢是保護區內最主要的三大有蹄類保護動物。整個保護區內共有51種珍稀瀕危動物，其中10種國家一級保護動物，28種國家二級保護動物。

自1983年建立以來，阿爾金山保護區卻面臨多次挑戰。

“非法採金、非法盜獵、礦業開發和非法穿越對保護區的生態構成嚴重威脅。”阿爾金山保護區管理局副局長張翔介紹，到上世紀90年代末，藏羚羊、野犛牛、藏野驢的總數已不足6.5萬隻。

中共十八大以來，中國政府深入貫徹新發展理念。在生態領域，綠色發展深入人心、深入基層。

2015年，阿爾金山保護區聯合新青藏三省區四大保護區，嚴格禁止非法穿越活動。

2017年，阿爾金山保護區實行封閉式管理，最大限度地保護高原脆弱生態環境和野生動物不受干擾。

2018年，按照“全部關閉，立即拆除，儘快完成生態恢復”的要求，阿爾金山保護區內9處礦山企業全部完成恢復治理。

截至目前，阿爾金山保護區內從未實施過任何旅遊開發建設。

“人給動物留下的印象發生了變化，動物不像從前那樣害怕人了。它們的警戒距離越來越短，我的鏡頭也能越帶越少。”徐俊泉解釋說，“否則，就算端上400或600毫米的超遠攝‘炮筒’，你也很難拍上。”

張翔介紹，結合最近一次綜合科考統計，保護區內野犛牛、藏野驢、藏羚羊的總數目前穩定在10萬隻左右，已恢復到上世紀80年代保護區建立初期的資料。

徐俊泉認為，這一資料或許有些保守。

“以我在保護區中心管護站160平方公里內的樣線統計數字，這一區域的藏羚羊比3年前增加了近100%，而野犛牛的數量比2年前增加了40%。”

他期待著儘快開始新一次的阿爾金山保護區綜合科考，用更有力的科研資料驗證自己的大膽推測。（新聞來源：新華社）