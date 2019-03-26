5G來了！究竟能做什麼4G做不了的？

▲5G示意圖。（圖／CFP）

本報訊

今春，北京市公園管理中心攜手華為公司與北京移動，將“5G+智慧公園”領域第一個試點設在玉淵潭公園。利用5G網路高速率、大頻寬、低時延的特性，解決高峰時段遊客網上購票、入園掃碼信號擁堵等問題。同時安裝31個高清AI攝像頭，及時應對目前“櫻花季”區域智慧安防應用臨時大容量擴容的需求，保障遊覽安全。



5G來了！讓人充滿想像。近日，記者搜集了一些大家對5G最感興趣的話題，採訪了10餘位業內權威專家，提取乾貨，以期大家快速、準確瞭解5G。

5G就是比4G多了1個G？

5G更快、更聰明。

常說5G是大頻寬、低時延。一部10G視頻，4G下載需15分鐘，5G僅需9秒；無人駕駛刹車智慧控制反應距離，4G下是1.4米，5G下是2.8釐米。

如果把2G、3G、4G幾代移動通信技術比作不斷把路修寬，讓更多車可以跑，5G則利用技術在繼續修寬高速路的同時，對路進行規劃，實現分流，提高利用效率。

比如切片技術，大唐電信集團總工程師王映民介紹，在一個大樓內，有人用網路進行遠端醫療，有人微信聊天，5G網路設計自動會讓遠端醫療獲得更快、更可靠的網路資源，5G可以根據不同行業、使用者需求，自動實現分門別類分配網路。

再比如利用邊緣計算技術，資料不用再傳到遙遠的雲端，在邊緣側就可以計算，這實現最近距離、最短時間，把網路上需要的資源推到使用者面前。

用5G要不要換手機？

答案是肯定的。

4G手機接收不了5G信號，5G手機依然可以接收4G信號。

展望5G時代的手機，造型將更多元，折疊屏、曲面屏等，在一段時間內都將成為手機廠商嘗試的方向。中國聯通集團運維部總經理馬紅兵說，5G手機解析度高、傳送速率快，對電池的容量要求也進一步提升。

目前，華為、小米、三星等手機廠商都已推出5G手機樣機。業內預計，今年下半年，大陸可能出現5000元左右的5G手機，5G手機大規模上市可能在明年。

5G網路有嗎？

局部地區已有，大範圍覆蓋還要再等一等。

2018年開始，三大運營商已在北京、上海、廣州、深圳、雄安等多地開展了5G試驗，搭建小規模試驗區。這也為今年下半年試商用和明年商用做準備。今年全國兩會和央視春晚也搭建了5G網路。業內預測，不少城市的火車站、飛機場、碼頭等公共場所，將首先體驗到5G。

中國鐵塔通信發展部總經理黃慶霞說，5G網路基站密度大，未來5G基站建設數量將超過4G，充分共用已有資源能夠實現5G低成本快速布網。“今年下半年，隨著試驗許可的發放，運營商將從主要城市開始適度部署5G試商用網路。”馬紅兵說，試商用用戶有望于下半年或明年上半年體驗5G網路。

5G資費貴嗎？

初期和4G時代差不多，長期看流量資費單價下降是趨勢。

業內專家預測，5G初期，消費者對5G網路服務和資費變化可能感受不明顯，因為網路覆蓋遠不及4G，也因為沒有太多5G應用出現。“從2G、3G、4G歷次技術更替看，作為移動互聯網基礎的流量資費單價下降是趨勢，遵循的是規模經濟規律，但單價降低需要一個過程。”中國電信集團科技創新部技術戰略處處長曹磊說。

“隨著5G網路鋪開，流量消費會隨‘殺手級’應用出現而增加，也會隨消費習慣變化而增加。”中國移動通信研究院無線與終端技術研究所副所長鄧偉說。“每次技術進步，都是一次大幅‘提速降費’。”馬紅兵說。

5G對你有什麼影響？

業內常說，4G改變生活，5G改變社會。

5G來了，普通人先接觸到的可能是4K、8K直播，VR、AR遊戲等，體驗“全場景”“沉浸式”效果。目前，基於5G網路下的遠端醫療、自動駕駛、無人機作業等也開始探索應用。

4G時代，人與人的連接已經差不多完成，5G將實現人與物、物與物的連接，也就是家庭、辦公室、城市裡的物體都將實現連接，走向智慧和智慧。5G下物聯網每平方公里連接數可超過一百萬。萬物互聯時代將到來。

“4G改變了不少服務業，5G在改變工業方面潛力巨大，尤其是工業機器人應用會進一步拓展。”曹磊說。

5G之後將怎樣？

大陸已開始研究6G，共識是基於人工智慧。

走向智慧是通信技術、網路技術的必然趨勢，6G的網路構架一定是為了滿足人類更深層次智慧通信需求。

對於未來，需要打開想像。比如，6G下的網路傳感設備，可能會即時採集物品的畫面、氣味、溫度、濕度、光線等資訊。

再比如，北京郵電大學資訊與通信工程學院教授張平等的一篇研究文章提出，6G不僅包含5G下人、機、物這三個元素，還將設計存在於虛擬世界的第四元素。這是人的人工智慧超級助手，它會將客觀和主觀結合進行決策建議。

總之，未來不遠。（新聞來源：新華社）