港交所受權擬推出MSCI中國A股指數期貨

▲港交所交易大堂。（圖／新華社提供）

本報訊

香港交易所11日與全球知名指數公司明晟（MSCI）簽訂授權協定，擬在獲得監管批准後並根據市況推出MSCI中國A股指數的期貨合約。

MSCI中國A股指數涵蓋可透過滬深港通買賣交易的大型及中型A股。當MSCI於2019年11月完成整個納入A股程式後，MSCI中國A股指數預計將會包括421只A股。MSCI中國A股指數將會代表MSCI新興市場指數的A股部分。

港交所行政總裁李小加說，隨著國際投資者不斷增加對A股的投資，他們對於風險管理的要求越來越迫切，港交所未來將推出的MSCI中國A股指數期貨可以幫助他們管理風險，讓他們更加放心地投資內地股票，相信也將有利於進一步推動內地股票市場的對外開放和提升香港市場的核心競爭力。

待確定新合約的推出日期後，港交所將會通知市場，並同時提供產品的合約細則。港交所現擬推出的MSCI中國A股指數期貨可更進一步為通過滬深港通參與中國內地股票市場的投資者提供有效的配套風險管理工具。

MSCI主席亨利•費爾南德茲說，隨著中國證券市場的發展漸趨成熟，國際投資者的參與度亦提高，對於能夠管理相關風險的投資工具的需求也在增加，很高興能將MSCI50年發展和建設環球指數的經驗帶到中國市場。（新聞來源／新華社）