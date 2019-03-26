廣州大劇院實踐「共建人文灣區」迎來新機遇

▲廣州大劇院。（圖／CFP）

本報訊

平均每年上演來自全世界的歌劇、交響樂、芭蕾、音樂劇、話劇等舞臺藝術作品400多場，連續多年經營收入突破億元，原創中文歌劇《馬可•波羅》走向“一帶一路”沿線國家和地區…… 運營9年來，廣州大劇院成為當地的一張“文化名片”，如今因為粵港澳大灣區規劃出臺，迎來了新的發展機遇。

今年2月，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出“共建人文灣區”，包括“塑造灣區人文精神”“共同推動文化繁榮開展”“加強粵港澳青少年交流”“推動中外文化交流互鑒”等內容。

“廣州大劇院以‘立足珠三角、合作大灣區、邁向全世界’為戰略定位，與粵港澳大灣區建設理念不謀而合。”廣州大劇院總經理何鷹說。

他說，同根同源的文化習俗讓“人文灣區”具有堅實的文化社會基礎。許多香港澳門的藝術作品反映港澳居民生活，同樣能引起廣東觀眾的共鳴。由於語言相通，許多港澳的舞臺藝術作品會首先考慮與廣東合作，再從廣東出發，走向更廣闊的舞臺，“未來大灣區內的交流肯定會更多”。

近年來，廣州大劇院致力於引進港澳優秀舞臺表演團體及其作品，並策劃了多個專題系列演出，推動三地文化交流。目前，香港話劇團、香港舞蹈團、澳門交響樂團等藝術團體每年演出場次占比超過10%，多數成為“爆款”。

廣州大劇院還積極與港澳院團聯合制作原創作品。2017年與香港演戲家族聯合推出的音樂劇《朝暮有情人》，講述粵港兩地三代人的愛情故事，2018年到廣州、北京、上海等城市巡演時獲得觀眾好評。廣州大劇院少兒芭蕾舞團、廣東現代舞團、香港演藝學院等合作的《舞跡可尋》系列在香港、珠海、廈門等城市展演。

近年來，廣州大劇院搭建起多個粵港澳藝術交流及人才培育平臺。“粵港澳大灣區藝術節”成為2019年度內地與港澳文化和旅遊交流重點項目，專注舞臺表演藝術的“D藝空間”成為大灣區創意文藝青年的聚集地。

面對新的歷史機遇，在“一帶一路”倡議引領下，廣州大劇院加速全球化步伐。“我們希望以大灣區為依託，立足嶺南，將文化輻射到海外，將大劇院建設成為大灣區文化創意聚合場。”何鷹說。（新聞來源：新華社）