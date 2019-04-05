新華社刊文批蔡「嘴砲隆隆」　試圖破壞台海現狀

▲「海峽中線」又稱「戴維斯線」。（圖／翻攝自中國軍網、維基百科）

大陸中心／綜合報導

共軍2架殲11型戰機1日上午11時踰越「海峽中線」，讓台海問題再掀波瀾。新華社4日發表一篇題為「誰將被時代和民意強勢驅離」的文章表示，「蔡英文挑釁大陸『嘴炮』隆隆，一個民意支持度持續低迷、黨內對手公開挑戰、權位搖搖欲墜的當權者，正在輪盤賭上搏命下注。她押上的不僅是自己的政治生命，還有台灣民眾的生命福祉。」

這篇未具名的文章是由新華社所刊出，當中提到「用一條虛構的、沒有任何法理基礎和法律依據的所謂『海峽中線』當由頭，指責大陸刻意挑釁、製造事端、試圖破壞台海現狀，蔡英文的政治表演極度亢奮，卻不過還是民進黨拼選舉時靠升高兩岸對立收割政治利益的老哏。」

▲中共殲11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

文章提到，「狼來了」騙得了初一騙不了十五，渲染了多日「大陸威脅」，蔡英文的親信卻感嘆台灣民眾好像沒有感受到，沒有危機感。文章抨擊，「一面高喊『寸土不讓、堅守不退』，一面『第一時間通知區域夥伴國家』，蔡英文搶抱美國大腿的急切，甘當美國馬前卒的『忠誠』，延續了一貫挾洋自重的畫風。」

該文也稱，蔡英文為保個人權力地位，不惜讓台灣成為外部干涉勢力的棋子，不惜將台灣拖入險境，難道這不是矮化台灣、出賣台灣？

文章最後指出，「用挑釁攻擊大陸來對島內外勢力『表忠心』，靠渲染大陸威脅來恐嚇台灣民眾，蔡英文的政治豪賭下錯了注。在兩岸實力對比此消彼長的現實條件下，在兩岸同胞深化融合發展的時代潮流中，在國家統一、民族復興的壯闊進程裡，任何逆流而動者，終將被時代和民意強勢驅離。」