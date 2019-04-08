「血噴滿牆」美艷千金遭前男友闖入爆打　揭當晚恐怖經歷：以為我要死了

▲克洛伊被打得滿臉是血。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

英國知名房地產集團伯克利（Berkeley）第3代千金克洛伊（Chloe Pidgley）日前呼籲，「我想鼓勵國內所有的暴力受害者，在事情變嚴重以前發聲求助。」她在2018年6月遭到恐怖情人漢瑞（Antonio Henry）闖入家中襲擊；她近日出席審判庭，當聽到漢瑞被判1年9個月徒刑時激動落淚，之後向媒體揭露事發當晚的情況，「我的血噴得牆上都是，當時我心裡想，『就是現在了，我要死了。』」

綜合外媒報導，2018年6月22日晚上，克洛伊在倫敦肯辛頓的家中遭人襲擊，不僅手指被對方用門夾斷2根，腦袋也被又砸又打，滿臉是血，之後被緊急送往醫院醫治，傷勢雖然嚴重但沒有生命危險。事後克洛伊母親表示，案發當晚接到女兒的求救電話，「我聽到她不停尖叫就立刻打電話報警，我以為她會死掉。」

▲▼克洛伊在事發將近1年後，向記者揭開案發當晚的恐怖經歷。（圖／翻攝Chloé Pidgley臉書）

26歲的克洛伊擁有美艷外貌與性感好身材，時常在網路上分享美照，而她的祖父就是伯克利集團創辦人皮吉利（Tony Pidgley），身價高達3.1億英鎊（約台幣124億元）。她在2018年1月認識29歲的漢瑞，2人隨即陷入熱戀，但因為對方在交往後變得有暴力傾向、不願意離開她的家，還偷東西，她便提出分手。

儘管2人已不是男女朋友，恐怖情人漢瑞還是一直跑到克洛伊的公寓騷擾，在案發前5天還傳恐嚇訊息給克洛伊。案發當晚，她先是聽到家裡有東西碎掉的聲音，前去查看的時候，發現漢瑞就站在她的臥房裡，接著攻擊就開始了。

克洛伊向記者說，她想要逃出房間，但被漢瑞大力關門夾斷手指，接著就被扔到床上，「他坐在我的胸口上，我根本沒辦法呼吸」，「他開始一直打我的臉，當下我心裡想，『就是現在了，我要死了』，我蜷縮成胎兒的姿勢，接著他又踹我的頭。」

▲克洛伊常常和閨蜜party。（圖／翻攝Chloé Pidgley臉書）

「他把一張又大又重的椅子丟過來，就是那個時候，他從床旁邊拿起我準備過冬用的電暖爐砸我的頭」，克洛伊說，「我求他停下來，我的血都噴到牆上了。」雖然當時家中有1名男傭，但房門被漢瑞關起來，男傭根本無法進到臥室解救克洛伊。在克洛伊被打得慘不忍睹後，她聽到漢瑞離開前撂下狠話，「等我拿到硫酸就潑妳的臉」。

漢瑞被逮捕並認罪後，經過將近1年的時間，他被法官鄧肯（Hannah Duncan）判處1年9個月的有期徒刑；克洛伊當時人也在現場，聽到審判結果激動得掉下眼淚。她在訪問中呼籲，「我想要鼓勵所有的暴力受害者，在事情變得更糟之前趕快找人幫忙」，「如果連我都會被人傷害了，任何人都有可能遇到。」