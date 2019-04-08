　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

前夫閃電再婚斬斷18年婚姻　她痛罵新正宮「母馬」恐被關2年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國籍女子拉爾赫（Laleh Shahravesh）曾透過臉書批評前夫的新老婆，她到杜拜參加前夫葬禮時，卻被阿聯當局逮捕，恐怕面臨最高2年徒刑以及罰款5萬英鎊（約台幣200萬元）。（圖／翻攝自推特／DeepFind）

▲拉爾赫（圖右）從沒想過，在臉書的發言可能會讓自己面臨牢獄之災。（圖／翻攝自推特／DeepFind）

國際中心／綜合報導

英國籍55歲女子拉爾赫（Laleh Shahravesh）曾透過臉書批評前夫的新老婆，她日前到杜拜參加前夫葬禮時，卻被阿聯當局逮捕，恐怕面臨最高2年徒刑以及罰款5萬英鎊（約台幣200萬元），她14歲的女兒則得獨自搭機回英國；女兒心情相當沮喪，一心想與母親團聚。

拉爾赫與前夫結婚18年，期間她在阿聯住了8個月，當她帶著女兒回到英國時，男方則繼續待在阿聯，兩人決定離婚。拉爾赫後來在臉書看到前夫再婚的照片，她氣憤用波斯語寫道「你這白癡，我希望你能下地獄」、「該死的，你為了這匹母馬離開我」（編按：文中使用horse一詞，可能也有言外之意暗諷對方是妓女，或攻擊對方長相）。

根據阿聯的網路犯罪法，一個人若在社群媒體發表誹謗言論，可以被判處徒刑與罰款。被拘留在杜拜的拉爾赫，恐怕面臨最高2年徒刑以及罰款，儘管她透過臉書發洩情緒時是2016年在英國發生的。

拉爾赫3月10日與女兒飛往阿聯，原本打算參加前夫的葬禮，對方因為心臟病發過世，她卻在機場遭到逮捕。據了解，她已獲保釋，但護照遭到沒收，目前則住在酒店。

失去自由的拉爾赫感到心煩意亂，她告訴《每日郵報》，「我很害怕，不能睡覺或吃飯」，壓力太大她甚至爆瘦；她的女兒也很沮喪，不能與媽媽在一起的日子就像地獄。14歲的女兒正與其他相關團體合作，要對母親的案件向法院提出上訴。

拉爾赫解釋，當時看見前夫很快再婚，她內心實在太生氣，便留下辱罵的言論，「他沒有事先告訴我（再婚），這對我來說沒有尊重。」由於被迫留在杜拜，她甚至丟了工作，「因為這個事件，我幾乎失去所有東西。」

英國外交部（FCO）透過聲明表示，「英國婦女在阿聯被拘留後，我們的員工正在提供她與家人支持，我們會針對她的案件與阿聯當局保持聯繫。」

ET快訊
高圓圓宣布懷孕！趙又廷結婚5年報喜：是的，謝謝祝福
新婚4天「納妾小六女」猥褻近30次　安親班淫師：要跟妳生小孩
女上吊「緊握拳」1個月後負心男車禍亡　殯葬業傻住：拉著一起走
ET總統民調／藍綠白3組對戰　韓國瑜最強41.1%、柯文哲2
王寶強翻版！男星出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒

關鍵字：阿聯,杜拜,英國,網路,社群媒體

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

政論節目發言惹議　日女子大學韓男教授慘「被購物」得貨到付款

答應女友約小王一起3P　2人趁他睡著「偷偷來」吃醋把人打死

台男教師手繪「人體骨骼」！上課板書曝光…高顏值攻日網：這是醫學課嗎

分屍案兇手「拆開電子腳鐐」逃亡！　雪梨警方全城搜索

大餅妹變身冶豔美女　爸酸「長相會帶來不幸」噴415萬開挖臉蛋

「血噴滿牆」美艷千金遭前男友闖入爆打　揭當晚恐怖經歷：以為我要死了

中國4艘海警船再駛入釣魚台海域　日本海上保安密切監視行動

馬爾地夫流亡前總統歸國「率執政黨國會大勝」　將查積欠中國債務

前夫閃電再婚斬斷18年婚姻　她痛罵新正宮「母馬」恐被關2年

金正恩燦笑逛新百貨公司！　逛男鞋「坐下研究」官員低頭猛抄

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

朴敏英爆「成人愛情要拍的精采」　金材昱聽到慌了：怎麼說出來！

政論節目發言惹議　日女子大學韓男教授慘「被購物」得貨到付款

答應女友約小王一起3P　2人趁他睡著「偷偷來」吃醋把人打死

台男教師手繪「人體骨骼」！上課板書曝光…高顏值攻日網：這是醫學課嗎

分屍案兇手「拆開電子腳鐐」逃亡！　雪梨警方全城搜索

大餅妹變身冶豔美女　爸酸「長相會帶來不幸」噴415萬開挖臉蛋

「血噴滿牆」美艷千金遭前男友闖入爆打　揭當晚恐怖經歷：以為我要死了

中國4艘海警船再駛入釣魚台海域　日本海上保安密切監視行動

馬爾地夫流亡前總統歸國「率執政黨國會大勝」　將查積欠中國債務

前夫閃電再婚斬斷18年婚姻　她痛罵新正宮「母馬」恐被關2年

金正恩燦笑逛新百貨公司！　逛男鞋「坐下研究」官員低頭猛抄

獨家／TVBS《上班這黨事》確定收攤！明天最後一次錄影

張雲鵬接任華南金董座碰壁　財長；下週有明確結果

「大甲媽人潮國民黨動員的」？　蔡英文斥：別相信網路謠言

個人專屬理財愈來愈便宜　只要3萬元就能量身打造投資計畫　

SBL／季後賽首輪13日板橋體育館開打　8日開始售票

中職／蘇俊羽好投升一軍　葉家淇下二軍

見證南迴鐵路通車27年！鐵道達人PO今昔對照　12歲小學生➞39歲大學老師

中職／相隔1033天　桃猿再嚐主場3連戰被橫掃

影／港龍航班「引擎突冒煙」急返小港機場　民航局排除鳥擊

「甜豌豆」超標7倍！北市抽驗蔬果「3件農藥殘留違規」

國際熱門新聞

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力..

抗藥菌致死率6成　5成病患90..

隔壁廁所水屎「放射狀」狂炸！她..

她挨針3年想懷孕　老公才認結紮

正妹花400萬整形！父親「你的..

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

前座「狂放屁2小時」　考生傻爆..

汶萊「同性戀石刑」　他曝：石頭..

太平洋第一　關島娛樂大麻合法了

美國女遊烏干達被綁架5天　平安..

18歲辣媽吃避孕藥小腹「一夜隆..

大韓航空前執行長趙亮鎬過世　享..

揭擊落F-16真相　一次打臉全..

利比亞叛軍空襲首都　美軍撤離了

更多熱門

相關新聞

全球首個商用5G網路初體驗遭吐槽「要瘋了」

全球市場開始進入5G時代，南韓、美國日前陸續開通，引發各界高度關注5G是否真的又快又穩，不過搶先體驗到5G網路使用者卻感到失望，目前經過實測後紛紛吐槽，多以「完全瘋了」、「心情沮喪」等來形容這次體驗。

妹妹讓人生更美好！研究：更會社交

投錯胎！37歲男經理自認是「狗」

梅伊致函歐盟　要求脫歐延至6/30

維基解密創辦人遭驅逐？

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力挺

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面開戰

正妹空姐KTV穿超辣！網暴動：好兇

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

美國住7天下面洗不乾淨　連衛生紙都不一樣

周三起「北部連下5天」　周五開始雨罩全台

連千毅被爆勾搭大嫂！孕妻反擊：他是寵妻魔人

《與惡》槍響！賈靜雯和她互譙2分鐘

抗藥菌致死率6成　5成病患90天亡

女上吊「拳頭緊握」　一個月後負心男車禍亡

女友出招救活4選項　男友硬踩陷阱題GG了

韓國瑜20年前政見曝光　網狂讚

他買鹽酥雞總拿3支竹籤原因曝光　釣出一堆人

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面