前夫閃電再婚斬斷18年婚姻　她痛罵新正宮「母馬」恐被關2年

▲拉爾赫（圖右）從沒想過，在臉書的發言可能會讓自己面臨牢獄之災。（圖／翻攝自推特／DeepFind）



國際中心／綜合報導

英國籍55歲女子拉爾赫（Laleh Shahravesh）曾透過臉書批評前夫的新老婆，她日前到杜拜參加前夫葬禮時，卻被阿聯當局逮捕，恐怕面臨最高2年徒刑以及罰款5萬英鎊（約台幣200萬元），她14歲的女兒則得獨自搭機回英國；女兒心情相當沮喪，一心想與母親團聚。

拉爾赫與前夫結婚18年，期間她在阿聯住了8個月，當她帶著女兒回到英國時，男方則繼續待在阿聯，兩人決定離婚。拉爾赫後來在臉書看到前夫再婚的照片，她氣憤用波斯語寫道「你這白癡，我希望你能下地獄」、「該死的，你為了這匹母馬離開我」（編按：文中使用horse一詞，可能也有言外之意暗諷對方是妓女，或攻擊對方長相）。

根據阿聯的網路犯罪法，一個人若在社群媒體發表誹謗言論，可以被判處徒刑與罰款。被拘留在杜拜的拉爾赫，恐怕面臨最高2年徒刑以及罰款，儘管她透過臉書發洩情緒時是2016年在英國發生的。

British mother faces Dubai jail for Facebook 'horse' insult https://t.co/M9iQM4HmOm — BBC News (UK) (@BBCNews) 2019年4月7日

拉爾赫3月10日與女兒飛往阿聯，原本打算參加前夫的葬禮，對方因為心臟病發過世，她卻在機場遭到逮捕。據了解，她已獲保釋，但護照遭到沒收，目前則住在酒店。

失去自由的拉爾赫感到心煩意亂，她告訴《每日郵報》，「我很害怕，不能睡覺或吃飯」，壓力太大她甚至爆瘦；她的女兒也很沮喪，不能與媽媽在一起的日子就像地獄。14歲的女兒正與其他相關團體合作，要對母親的案件向法院提出上訴。

拉爾赫解釋，當時看見前夫很快再婚，她內心實在太生氣，便留下辱罵的言論，「他沒有事先告訴我（再婚），這對我來說沒有尊重。」由於被迫留在杜拜，她甚至丟了工作，「因為這個事件，我幾乎失去所有東西。」

英國外交部（FCO）透過聲明表示，「英國婦女在阿聯被拘留後，我們的員工正在提供她與家人支持，我們會針對她的案件與阿聯當局保持聯繫。」