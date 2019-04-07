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影／我愛唱台灣的歌...　來台越南人桃園飆唱國台語歌

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記者楊淑媛／桃園報導

「我從越南來，我在台灣，愛唱台灣的歌…」桃園市越配權益促進會7日於蘆竹區原民集會所舉辦「越南新住民、移工、學生國、台語歌比賽」，吸引遠從屏東、宜蘭和淡水等地的越籍新住民、移工和學生來參賽，用歌聲傳遞對台灣的感情與認同；蒞臨活動的文化局長莊秀美、市議員林政賢、褚春來等人士並以歌曲「甜蜜蜜」揭開比賽。▲來台越南人桃園飆唱國、台語歌。（圖／記者楊淑媛攝）

▲蒞臨活動的文化局長莊秀美、市議員林政賢、褚春來等人士，以歌曲「甜蜜蜜」揭開比賽。▼北科大越籍學生鄭青松演唱「練習」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲來台越南人桃園飆唱國、台語歌。（圖／記者楊淑媛攝）

▲越南籍新住民潘清泉演唱「相見恨晚」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲來台越南人桃園飆唱國、台語歌。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市越配權益促進會理事長馮玉英說，越南人愛唱歌，愛用歌聲來寄情、傳情，而台語歌很優美、很好聽，許多越南姐妹相聚時，都愛哼唱，或藉由學唱國、台語歌曲，學會國、台語。而此次「越南新住民、移工、學生國、台語歌比賽」歌唱比賽係首次舉辦，由在地知名企業錦宏國際董事長陳駿宏和夫人余錦萍全額贊助。▲來台越南人桃園飆唱國、台語歌。（圖／記者楊淑媛攝）

這項比賽獎金從1000元到8000元不等，並有豐厚獎品，全由贊助單位提供，對於來到異鄉的越南新住民、移工及學生而言，是相當難得的機會和表演舞台。馮玉英說，活動簡章PO在臉書社群時，忘了限設籍桃園才可參賽，結果遠從屏東的越籍姐妹黃碧紅堅持來參加。黃碧紅說，參賽不在贏取獎金，而是要把握生命中每一個美好的回憶。▲來台越南人桃園飆唱國、台語歌。（圖／記者楊淑媛攝）

以一首台語「毛毛雨」參賽的阮清夢，為了在舞台完美表現，自己親手縫製一襲別緻的越南服參賽，還有多位來台就讀台北科大、淡江大學、元培、元智等大學的越南籍學生也到場參賽，他們略帶著越南腔、盡情唱著國、台語歌，用歌聲和台灣這塊土地的人民博感情。

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關鍵字：越南新住民,移工,學生,國台語歌比賽,桃園市越配權益促進會,錦宏國際陳駿宏

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