吃1包=喝3口馬桶水　男孩愛吃「辣條」肝衰竭2次：治好繼續吃

▲辣條在大陸是非常受歡迎的零食。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

河南一名10歲男孩2018年春節時因突發「肝衰竭」送往醫院救治，儘管恢復順利，但經院方診斷卻沒有發現任何致病原因。不過，2019年3月初該名男孩的病情又再度復發。結合病史、臨床表現、病理特徵，最後診斷為辣條中的食物添加劑所致肝損傷，經治療後，該名患者又在3周後好轉出院。

據《成都商報》報導，當時病情的反覆發作讓家屬非常焦慮，醫學團隊也在分析病情後，進行了肝穿刺病理檢查，病理光鏡、電鏡檢查結果均符合藥物／化學性肝損傷特徵，然而詢問了關於藥物、化學毒物、中藥、保健食品等可能引起肝損傷的原因，除了「喜歡吃辣條」外沒有其他因素。因此團隊最後判斷為，因辣條中的食物添加劑所導致的肝損傷。

▲吃完一包辣條等於喝了三次馬桶水。（圖／CFP）



報導指出，某檢驗中心對此事件進行了調查，結果發現，某品牌80後辣片的大腸菌群（大腸桿菌）為930MPN（Most Probable Number，最大可能數）／100g，超標10倍，吃一包等於吃了20克「大便」；某品牌麻辣香乾，大腸菌群為230MPN／100g，超標2.5倍，吃一包等於吃9克「大便」。

此外，據了解，成年人每克大便中約含有大腸菌群108MPN，可以由此換算出上述推測。馬桶水中的菌落總數大概為48,000CFU（Colony-Forming Unit，菌落形成單位）／g，然而某香辣辣條的菌落總數則為，140,000CFU／g，超標29倍，為馬桶水的3倍，吃一包等於喝了三次的馬桶水。