「只嘿咻不談感情」女子試1次慘暈船愛上…越想越不對怒告性侵

▲女子借宿男性朋友家，事後控遭性侵。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

一名女子去台中時向男性友人借宿過夜，她事後控訴，當時心情低落，男方就伸手抱她，突然壓在她身上企圖要發生性行為，她怕自己拒絕而破裂朋友關係，因此妥協說「只幫口交喔」，最後精神崩潰，憤而提告。不過法官調查發現，女子提出的證據矛盾，且兩人明明約好僅性行為但不談感情，女子卻自己暈船，因此予以駁回。

這起事件發生在2016年7月23日，女子指控，那天到男子租屋處過夜，由於感情問題而情緒低落，對方就主動伸手擁抱她、安慰她，沒想到漸漸開始壓到她的身上並企圖發生性行為，由於她害怕拒絕後可能會造成朋友關係破裂，因此她妥協並明確表示「只幫口交喔」。

然而，男性友人卻強行用手指性侵女子，即使她當場推開還更加粗暴，她痛到躲進廁所哭，被男方闖入、強行壓下她的左肩及頭部，強迫幫口交一次。她表示，男子未確認她的意願，持續要求她繼續發生性行為，導致她事後精神受有損害，曾有多次嘗試輕生的極端行為，她要求男子賠償20萬元，並以臉書帳號公開PO文道歉至少7天。

男子反駁，他反覆詢問女子的意願數次，而且也事前和她強調「僅能有性關係，不能陷入情感，事後也不能對外公布」。當時他先撫摸女子，然後開始發生性關係，女子甚至主動坐在他的身上摩擦、索吻，也主動幫他口交，兩人還一起到浴室沖洗，她再主動幫口交，回到臥室就寢也沒有聽到她的任何不適，事後兩人的對話內容也沒有提及違反意願等語。

法官調查，兩人發生性行為隔天早上還一起前往台中國美館，下午更參加性別議題講座，與一般遭性侵受害者反應不相同，女子卻稱因為當時自己沒有交通工具；另外，根據雙方的對話紀錄，女子在回答男子質疑為何公開兩人行為和關係時，曾經表示：「我暈船了可以嗎？我不提了，讓我自己冷靜。」

除了對話脈絡之外，法官還發現兩人發生性行為後，女子沒有任何質疑、指責男方的言語，態度反而和善，並且積極和他聯絡，雙方仍與朋友間的互動和閒聊、談論議題如電影和自身情感等，甚至主動承認自己暈船，也就是對男子投入感情，沒有創傷反應。

至於女子提出醫院診斷證明，其就醫時間與事發時間超過1年顯有時距，又性侵害非產生創傷後壓力症候群、急性壓力反應、重鬱症、焦慮等之唯一原因，就算女方確實有就診，也難以判定是否是遭對方性侵導致。因此法官認為，女子無法證明男子性侵，求償無據予以駁回。