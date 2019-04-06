辛巴威法官戴假髮…政府砸490萬從英國進口！　國人氣炸：浪費錢

▲ 目前許多國家法官仍有待戴假髮的規定，包括馬拉威（Malawi）、迦納（Ghana）、尚比亞（Zambia）。圖為辛巴威一群身穿紅色長袍、戴假髮的法官。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

許多國家的法官有戴假髮的傳統。但辛巴威卻因此爆出反彈聲浪，因為政府外傳砸下11萬8400英鎊（約新台幣490萬元）從英國進口法官假髮，讓部分人士怒批，這根本就是在浪費錢。

綜合辛巴威獨立報（Zimbabwe Independent newspaper）、CNN報導，辛巴威司法服務委員會向英國倫敦商家Stanley Ley Legal Outfitters訂購64頂馬毛製成的假髮，每頂假髮的價格達1850英鎊（約新台幣7.6萬元）。對此，店家老闆史丹利金斯柏格（Stanley Ginsburg）證實，辛巴威政府確實有向他訂購假髮，但數量並沒有那麼多。

消息曝光後，許多律師及維權人士對政府花大錢買假髮的作為感到相當憤怒，直指戴昂貴假髮的傳統意味著財政資源管理不善，且在一般民眾取得法律服務方面也沒有改進。

「這個國家的資源管理不善問題，可以用『災難性』（catastrophic）來形容」，辛巴威知名記者霍普韋爾（Hopewell Chin'ono）表示，「你要如何解釋，一個撥款11萬8400英鎊買下假髮的政府，卻沒有能力為兒科病房的嬰兒買繃帶和藥品？」

事實上，辛巴威去年通膨年率從3月的2.68%激增至12月的42.09%，創下2009年12月以來最高，且政府增稅政策引發國人恐慌，民生用品物價暴漲4倍，國人出現搶購日用品的現象，加油站大排長龍，部分企業甚至用糧食支付員工部分薪水。