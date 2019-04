辛巴威法官戴假髮…政府砸490萬從英國進口！　國人氣炸：浪費錢

▲ 目前許多國家法官仍有待戴假髮的規定,包括馬拉威(Malawi)、迦納(Ghana)、尚比亞(Zambia)。圖為辛巴威一群身穿紅色長袍、戴假髮的法官。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

許多國家的法官有戴假髮的傳統。但辛巴威卻因此爆出反彈聲浪,因為政府外傳砸下11萬8400英鎊(約新台幣490萬元)從英國進口法官假髮,讓部分人士怒批,這根本就是在浪費錢。

綜合辛巴威獨立報(Zimbabwe Independent newspaper)、CNN報導,辛巴威司法服務委員會向英國倫敦商家Stanley Ley Legal Outfitters訂購64頂馬毛製成的假髮,每頂假髮的價格達1850英鎊(約新台幣7.6萬元)。對此,店家老闆史丹利金斯柏格(Stanley Ginsburg)證實,辛巴威政府確實有向他訂購假髮,但數量並沒有那麼多。

消息曝光後,許多律師及維權人士對政府花大錢買假髮的作為感到相當憤怒,直指戴昂貴假髮的傳統意味著財政資源管理不善,且在一般民眾取得法律服務方面也沒有改進。

「這個國家的資源管理不善問題,可以用『災難性』(catastrophic)來形容」,辛巴威知名記者霍普韋爾(Hopewell Chin'ono)表示,「你要如何解釋,一個撥款11萬8400英鎊買下假髮的政府,卻沒有能力為兒科病房的嬰兒買繃帶和藥品?」

事實上,辛巴威去年通膨年率從3月的2.68%激增至12月的42.09%,創下2009年12月以來最高,且政府增稅政策引發國人恐慌,民生用品物價暴漲4倍,國人出現搶購日用品的現象,加油站大排長龍,部分企業甚至用糧食支付員工部分薪水。

The judicial wig (colonial) tradition continues in #Zimbabwe with all its costs and controversy without any meaningful benefit to access to justice. https://t.co/LOl0CUyJlI