談好純肉體關係…桃園女試1次就「暈船」想榨乾！他下場超慘

▲小美控告男子性侵，求償20萬元。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名女子小美（化名）與男性友人談好成為炮友關係，事後卻指控男子性侵等，導致她精神崩潰、進而輕生，因此提告求償20萬元。法官調閱兩人對話紀錄，發現指控與事實不符且前後矛盾，因此駁回小美的求償。

小美指控，她2016年7月因心情不好，到男方的租屋處過夜談心，但對方深夜卻突然出手打算性侵，她考量一旦發生關係後，兩人友誼將會破裂，因此奮力抗拒；最後，她禁不起對方的攻勢，答應僅用嘴巴幫忙，卻被男子用手指性侵得逞。

小美說，她沒有同意就被男子侵犯，導致精神崩潰，事後更是多次嘗試自殺，因此要男子賠償20萬元，並在臉書上發出公開的道歉文賠罪。

▲男子認為是女子暈船才會提告。（示意圖／CFP）



對此，男子否認指控說，他事先就跟小美談好「只能有性關係，不能陷入情感」，發生任何事都得保密，且當天雙方發生關係都是順其自然，女生甚至非常主動，兩人完事後還一起洗澡等，且本案性侵一事檢方也處以不起訴處分。

法院調查發現，小美指控遭到性侵的隔天，還跟男子一起出遊，甚至參加講座，與一般被性侵的被害人反應不同；此外，從小美的對話紀錄中也發現，她曾對男子說，「我暈船了可以嗎？我不提了，讓我自己冷靜」等，證明當下確實屬於自願。

法官認為，小美雖提出精神創傷的診斷證明，但就醫時間跟事發時間相隔1年，且性侵並非會產生創傷後壓力症候群、急性壓力反應、重鬱症及焦慮等的唯一原因，無法斷定創傷是男子性侵所致；另外，小美無法證明遭到男子強制性侵，因此以求償無據予以駁回。

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