直系親屬癌末！他「毫無一絲難過」...好奇是否太冷血　網神回掀熱議

▲ 原po回家探望癌末親人，卻沒有難過的感覺。示意圖，與本文當事人無關。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

參加沒什麼交集、但又有血緣關係的親人喪禮，如果沒有感到一絲難過，是否太冷血？一名網友日前就po出他的煩惱，他表示日前被家人逼著回家探望一位癌末、但不怎麼熟的親戚，自己卻沒有一點點難過的情緒，只覺得連假沒得休息很煩，詢問網友這樣會不會太冷血，貼文一出也引發兩派鄉民熱議。

一名網友在PTT女孩板發文表示，日前家中有位70、80歲的直系親屬癌末快要過世，這幾天被家人逼著請假回家探望病人，但是自己卻不覺得難過，原因是和這位親戚超不熟，「乖乖做了樣子也就算了，但看到的卻是有些廢物親戚覬覦著背後的財產。」

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除此之外，回老家一趟還要聽媽媽抱怨「這個親戚想幹嘛、那個誰誰誰怎樣」，但他都不覺得跟他有什麼關聯，只覺得休假還要跑一趟很麻煩，都沒有傷心的感覺，因此詢問鄉民，這樣是否會太冷血。

▲許多網友都表示「相處」還是比血緣重要，就算遇到如同陌生人的親人過世，也難過不起來。示意圖，與本文當事人無關。（圖／視覺中國）

貼文一出，掀起網友熱烈討論，有人認為感情是培養出來的，既然沒怎麼相處過，不難過其實很正常，「隔兩代我就哭不出來了」、「因為你們牽絆不深」、「跟是不是親人無關，跟相處時間及深度比較有關」、「今天剛參加完喪禮，我也沒哭，也在想是不是很冷血，但我根本跟他一生中沒講過幾句話啊...」。

不過也有人認為還是遵循一下禮俗也不吃虧，就算是演場面戲也好，「你也不希望你死後無人理會在意，至少妳老了後有更高機率這樣想，就互相的概念」、「說不定哪天換你打擾他人的連假」、「以後你爸媽過世，你小孩說又不熟關我屁事，看你怎麼回」、「但是也是你親人的親人，看到親人難過也是會難過啦」、「在該演戲時，做好自己角色，沒人會怪你」。

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