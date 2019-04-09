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鶯歌市區談判！3黑衣人遇警「耍狠狂飆」...被抓糗趴地求饒

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記者陳雕文／新北報導

新北鶯歌區9日凌晨發生圍捕事件，警方在陶博館前發現一部轎車相當可疑，立即要求停車受檢，沒想到對方竟加速逃逸，後來在警網支援下，逮捕3名持改造槍枝的黑衣人，並起出衝鋒槍、子彈69發等物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及詐欺通緝等罪嫌移送偵辦。

▲▼追逐。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲黑衣人被制伏，糗趴地求饒。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

警方指出，鶯歌分駐所副所長胡文忠、警員王士豪接獲通報轄區有妨礙安寧的狀況，立即出動巡邏，沒想到在八德街上發現多部可疑車輛、數名黑衣人聚集，因此上前盤查並鎖定一輛黑色轎車進行圍捕；黑色轎車看見員警，立馬加速沿文化路三鶯橋往三峽方向逃逸。

▲▼追逐。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲黑衣人在街頭耍狠狂飆。

警方表示，10名員警跨區完成包夾，逮獲鄭姓男子（24歲）、蔡姓男子（26歲）、辜姓男子（22歲）等3人，其中鄭男還因詐欺罪遭通緝；初步了解黑衣人聚集原因是雙方人馬在KTV發生糾紛，相約談判，幸好員警及時攔阻，避免發生更大的打架事件，訊後將3人依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送偵辦外，也將持續追查當時其他涉案人到案說明。

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關鍵字：黑衣人,談判

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