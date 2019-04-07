收驚3次沒效！他一看「魂魄都還在」：妳搞錯方法　曝帶「這樣東西」就好

▲原PO收了好幾次驚都沒有用。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

「不懂！為何收驚有時候無效？」一名女網友在臉書《靈異公社》表示，自己收了好幾次驚，前幾次是到不同家私人神壇，對方都是以「一排香」的高低來解釋卡到的原因，不過最後卻不見成效。於是她找了離家較遠的「觀音」，做了不同的處理身體才變「鬆」。另一名網友看到後便留言，為原PO詳細解釋原因。

原PO在文中表示，她第一次收驚，是到對方家裡供奉神尊的私人神壇，當時看「一排香」是高低還是整齊，對方接著解釋「土煞、外靈、祖先」等卡到的原因。她後來再換一間有好幾10年經驗、很多人去收驚的私人神壇，但聽到的說法也是一樣。

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▲台灣的傳統信仰相信，廟裡求來的平安符可以保平安。（示意圖／記者謝婷婷攝）

原PO說自己試了3家，結果都一樣。最後只好跑遠的地方去問事觀音，這次的步驟變成「開符、燒9金、9銀＋淨身符」才終於輕鬆，「原來是去年底（工作地）是墓園遷起蓋辦公大樓的夜總會，眾靈依舊沒走，還有車禍枉死的男靈」。她也好奇，為何收驚有時候會沒效。

看到原PO的問題後，有網友便留言解釋，「收驚的用意是把不小心嚇跑的三魂七魄中的魂魄找回本體，所以本身要是三魂七魄沒有嚇跑走失，收驚有時是沒有作用的；另一個原因則是，收驚把三魂七魄收回本體後，過沒多久祂們又離體了，才會感覺沒有用」。

看到這位網友的敘述後，其他人紛紛討論，說原PO的狀況應該屬於「三魂七魄沒有離開」，認為原PO到大廟找「平安符」帶在身上即可；也有人說「如果是被煞到（卡到），或是被不乾淨的東西纏身的話，那就是請人化煞，只單純收驚基本上效果不大、甚至沒用」。

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