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義警弟溪中尋人！過世媽入夢「卡大石頭擱淺」微笑給指示　姊秒起雞母皮

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▲▼做夢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲義警弟要尋人，過世的媽媽入夢協助。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

「2年前的某一天，我們村莊外的河流，有個人獨自一人利用下午時間去那條溪抓蝦」，一名女網友在臉書《靈異公社》表示，後來那個人到半夜還沒回家，他的家人趕緊報警，搜查過後，只有看到機車停在產業道路上，但卻找不到人。沒想到，尋人的第2晚，已逝的母親突然入夢協助，讓她感到相當不可思議。

原PO表示，尋人的第2個晚上，她夢到已經往生的媽媽開了一台遊艇，人身在一個像湖一樣的地方，湖邊緣有很多大石頭，大石頭則位處急流，湖上的水會從石頭往下衝。原PO說，媽媽的遊艇載的人都是往生的親戚朋友，大家玩得很開心，「可是，媽媽不知道為什麼卻開到湖的邊緣、卡在那些大石頭，就像擱淺的船，我媽媽卻也只是對我微笑而已」。

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▲▼河流,急流,山谷。（圖／pixabay）

▲原PO媽媽在夢中，將遊艇卡在大石頭間。（示意圖／pixabay）

醒來之後，原PO反覆地想著這個夢，但也想不出個所以然，本來打算繼續睡，擔任義警、也參加尋人的弟弟突然訊息她。一陣閒聊後，她問弟弟「是不是還要找人？」義警弟弟透露，他們一群人是分組，「一組從上游開始找、一組從下游開始找」，他則是從上游開始找。

聽到弟弟這樣說後，原PO則是叮囑「你要找人的時候，注意急流的地方一定要仔細找，尤其是急流處的大石頭一定要仔細找」。弟弟對此表示疑惑，原PO回答「我說的話千萬不要跟別人說、千萬不要說，等你們任務結束，我再告訴你」。

沒想到當天尋人還不到中午，義警弟弟就打電話來，「姐～真的在妳說的地方找到了，妳可以跟我說到底是怎麼回事？」弟弟這樣一說，原PO馬上全身起雞皮疙瘩，沒想到媽媽入夢就是為了告訴她這件事。看到貼文後，其他網友紛紛留言，「媽媽希望能幫你弟忙不用找太辛苦吧」、「我看完也稍微起雞皮疙瘩」、「好事一件，功德無量」。

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關鍵字：義警,弟弟,媽媽,入夢,託夢,急流,靈異公社

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