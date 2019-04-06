女兒笑太歲「長得好奇怪」…眼睛瞬間腫成貢丸！媽秒懂：被處罰快道歉

▲在宮廟裡也要尊重神明。（圖／記者李毓康攝，示意圖，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

真的不能亂說話！高雄一名網友在臉書透露，她帶女兒去拜拜時，女兒無意中在太歲神面前說「祂怎麼長這樣？長得好奇怪哦！」沒想到當場就被處罰，左眼腫得像貢丸一樣，而原PO也立即給孩子機會教育，讓女兒向神明道歉，眼睛才恢復正常。

這名原PO在臉書社團「靈異公社」表示，她帶女兒去關帝廟拜拜，拜到後殿的元辰殿時，女兒看到旁邊的太歲神說了一句：「祂怎麼長這樣？長得好奇怪哦！」話才剛說完，小孩哎了一聲摸著眼睛說：「好痛哦！」

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當女兒手一移開，左眼竟然腫得像貢丸一樣。媽媽當場教育：「妳這麼沒禮貌的批評神明，當然被處罰！誰叫妳亂看亂說，神明的相貌是有祂的道理的，要心存尊重不可亂批評，快跟祂道歉！」

小孩也立刻雙手合十說：「對不起，我不會再亂講了！」

▲對於神明要心存尊重，不可亂批評。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

原PO同時也在一旁跟太歲神說：「對不起！小孩無心冒犯了，請開恩謝罪原諒她。」之後就帶女兒到殿外前面的洗手台那用水稍微沖洗一下眼睛，「洗完眼睛就消腫不少，等全程拜完後，小孩眼睛就完全恢復正常了。」果然「沒事真的別亂說話，種什麼因得什麼果」。

文章一出，網友們紛紛留言表示：「六十甲子太歲星君是很有個性不能隨意開玩笑和亂說話」、「每次拜的時候，都是一路感謝每位星君的保佑」、「我小時候也有批評過神明的樣貌，結果我被懲罰 肚子痛超多天」、「相信不相信是一回事，但是尊重是一定要的」

還有網友表示：「我女兒還很小的時候去看太歲神都說祂們帥帥」、「亂講話神明會懲罰」、「恭敬心最重要」、「所以我不會帶小孩去那些地方，童言難以控制，還未祈福先惹禍」、「小朋友幾歲啊？怎麼敢這樣說話？還隨便亂摸」。