奇美醫院【一剪鍾情】剪紙展　療癒病友

▲奇美醫學中心奇恩藝廊策展人資深護理師呂映瑾，邀請曾碧卿老師團隊安排一堂【一剪鍾情】剪紙分享會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心邀請南台科技大學工業管理與資訊系曾碧卿老師團隊，在奇美醫學中心奇恩病房，展開為期2個月的剪紙作品特展，此次所展覽的作品，作者年齡層橫跨超越80年，從5歲小妹妹稚氣天真無耶的創作，到91歲老奶奶靈活操刀完成作品的不可思議，素人作品幅幅觸動感人。

奇美醫學中心奇恩藝廊策展人資深護理師呂映瑾，感受到剪紙療癒的魅力，特邀請曾碧卿老師團隊安排一堂【一剪鍾情】剪紙分享會，由剪紙藝術謝美鈴老師示範教學，現場吸引了病人家屬、照顧者、醫護團隊與志工們近20人參與。

資深護理師呂映瑾表示，剪紙活動的安排即是提供一個喘息的時間，讓病人暫時忘記疼痛，也讓家屬及照顧者有機會緩解照護的緊繃情緒，對醫護團隊及志工們而言，也是一個非常好的舒壓療癒課程。非常高興曾老師帶來這麼棒的剪紙團隊，希望在手動剪紙創作的過程，大家的身心靈都能被療癒。

剪紙分享會雖因病人多半虛弱無法出席，但少數的家屬、照顧者與醫護團隊熱情的参與，短短的2小時已感受到剪紙的魅力與歡喜，相信透過這群醫護人員心中埋下的喜樂剪紙種子，很快即可開枝散葉般的向更多的病友們散播剪紙藝術的歡樂。