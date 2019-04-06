2天連3起魔神仔牽人？阿嬤倒草叢「失控狂笑」：祂帶我來玩…員警全嚇傻

▲台南一名老婦人表示，有人帶她出去玩，卻在公墓旁的草叢中被發現。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

清明連假家家戶戶都在準備祭祖掃墓，但桃園、台南、高雄各地卻在2天內接連出現3起疑似「魔神仔牽人」的事件，其中一名阿嬤甚至失蹤近2天，被員警在公墓的草叢中發現，期間還狂笑說「有人帶我去玩」，讓現場人員起雞皮疙瘩。

台南市歸仁區一名80歲黃姓老婦人4日外出後失蹤，警方調閱監視器畫面發現，她最後的身影出現在歸仁區崙頂二街，便調派警力、民力追查，卻都沒有收穫；直到5日上午，警方終於在崙頂公墓旁的芒果園草叢發現消瘦的老婦人。

老婦向人員說，「在家前乘涼時，有一個人說要帶我出去玩，才會跟著就出去。」但離奇的是，監視器畫面除了老婦的身影，再無第2人，加上其實芒果園家屬已在前一天找過，卻都沒有找到人，且現場緊鄰公墓，令人不禁聯想是否與魔神仔有關。

另名高雄的66歲蘇姓老婦人5日下午5時，獨自牽著單車沿著省道台一線新市段路旁行走，直到台南才被路過的員警攔下詢問。員警發現她意識不清、記憶斷片，更無法具體回答警方的問題。

所幸員警透過人臉辨識系統追查，才聯繫上蘇女的家人，但對方卻完全不知蘇早已離家出走，便立刻趕到台南接人，感謝員警的幫忙，「無法理解為何母親會騎車從高雄到台南新市區，她從來沒有發生過這樣的情形」。

▲一名家住高雄市湖內區66歲蘇姓老婦，獨自騎單車迷途到台南。（圖／記者林悅翻攝）



第三起案件為桃園一名18歲林姓女子，因蹲坐路邊情緒激動大喊「想自殺」，而被路過民眾報警。當警方將林女接回派出所時，對方竟開口說，她被「魔神仔」帶來這，其他甚麼都不知道。

警方一查才發現，有智能障礙的林女住在新北市土城，是通報的失蹤人口，便立刻聯繫家屬到派出所接人。林女的家屬趕到後表示，林女凌晨趁著大家睡著後外出，甚至連手機都沒帶，完全不知道她如何跑到30公里外的龍潭，並感謝警方協尋。此外，3起案件都有相同的特徵，皆為女性。

▲桃園市龍潭區身障女子5日凌晨離家外出，自稱被「魔神仔」帶路離家，員警護送至派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）



據悉，魔神仔是會誘導人類到山野間迷失的鬼或者精怪。民俗及人類學研究者根據田野調查採訪，普遍認為其並不明確屬於民間信仰中鬼、神之分類，通常被認為是民間信仰中一種出沒於荒野、山林、水澤的精怪。

專門研究「魔神仔」的中研院研究員林美容曾表示，魔神仔反應了人們的想法、對事物的看法、對社會的看法」，這已經超越真、假的分別，而是進入「我們是怎麼樣看待我們這個世界的」，也是人類學關心的議題。