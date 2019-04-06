影／6天內第2起！「寶瓶星號郵輪」又1乘客猝死　遺體暫存冰櫃

突發中心／新北報導

寶瓶星號又傳出有民眾猝死！一名男子日前搭乘麗星郵輪「寶瓶星號」出遊，卻不幸於隔日凌晨喪命，不料事出不到一個禮拜，又傳出一起死亡意外。對此，一名王姓男子和妻兒搭寶瓶星號去玩，卻於6日凌晨4時許感到身體不適，經搶救後仍是不幸喪命，而目前遺體也暫時冰存在郵輪冰櫃，預計7日10許會抵達基隆港。

▲遊客在郵輪上猝死。（圖／記者郭世賢攝）

對此，基隆海巡隊表示，據船長通知，一名王姓旅客因病急救無效往生。這起事件發生在6日凌晨4時許左右，當時家屬通知船上醫療人員，並於4時8分船上啓動緊急救援，但王男已於4時20分無生命跡象，且於20分鐘後急救無效，而目前大體冰存船上停屍間。該郵輪預計7日早上10時抵達基隆港，11時泊靠西三碼頭，而海巡隊將派三組人員前往協助家屬相驗事宜。

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事實上在3月31日，就有一名旅客也在麗星郵輪寶瓶星號上猝死，而當時該名43歲的旅客單獨出海，但在出海6小時，也是當天晚間11時左右，他卻開始出現身體不適，經搶救後卻仍是於隔日凌晨2時宣告不治。

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