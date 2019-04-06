車站男廁丟33罐空藥瓶！　網查「大量服用如興奮劑」：像看見社會黑暗

吉祥寺駅の男性用トイレ、やばいことなってるんやが pic.twitter.com/IuGlfufqXE— てっしー (@ko_bump0406) 2019年4月2日
國際中心／綜合報導
日本東京吉祥寺站男廁所發現大量藥罐，且所有藥粒全都消失！一名網友將廁所照片PO上Twitter（推特），擔心發生意外，也引來大批網友討論，懷疑使用者是藥物中毒。
原PO將吉祥寺站的單間男廁所照片上傳Twitter，廁所內部相當乾淨，雖沒有排泄物，但卻有大量的瓶裝藥罐，藥罐全部被拆開，放在後方的櫃子上，紙盒被統一放在左下角，右下角則都是包裝的塑膠袋，仔細一數，藥罐多達33瓶，且已經全空。
原PO懷疑有什麼糟糕的事情發生，發文也吸引大量網友討論，「普通的藥物濫用吧」、「感覺看到了社會的黑暗」、「算起來超過2500粒吧」、「這是病得多重啊」、「跟酒一起服用的話，大概就升天了」、「太恐怖了吧」。
不過有網友發現，該藥品是「エスエスブロン錠」，一種治療咳嗽的一般藥品，網路及藥妝店都買得到。但恐怖的是，「エスエスブロン錠」曾被報導含有微量麻醉藥成分，大量服用會產生類似於興奮劑的症狀，也有醫師認為比興奮劑等毒藥更容易上癮，難以戒斷。
對此，網友則回應「感覺已經是中毒了，要去看醫生」、「太可怕了，這個數量已經是異常了」、「ブロン錠就像簡單買得到的麻醉藥吧」；不過也有網友提出懷疑，「這個藥是合法的，這樣做很怪吧」、「有需要特地到車站捷運這樣做嗎」、「在廁所吃藥太噁心了吧」。
吉祥寺駅のトイレにすっげぇ量の薬の空き瓶あった。— Koichi Kushida (@kou1_ksd43) 2017年11月10日
ブロン錠っていって咳止め薬らしんだけどたくさん飲むと覚せい剤に似た症状でるし依存性がものすごく高いらしい、、
25本あったから2100錠、一度に飲んだのかと思うと怖すぎる... pic.twitter.com/R8gKnuoKJC