赴日住禁菸房！團員違規「噴15000日圓」丟台人臉　不爽盧導遊：罰少一點

▲團員在禁菸房裡吸菸被罰錢。（示意圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

有到日本旅行的人幾乎都知道，飯店會將房間分成吸菸房、禁菸房，如果被抓到違規，飯店有權開罰旅客。一名男網友表示，和他同團的團員就因為在房間裡抽菸，被飯店開罰15000日圓（約4132元新台幣）。沒想到對方不僅沒有反省、還很不爽，一直盧導遊「罰少一點」，讓原PO傻眼直呼，「真是丟台灣人的臉」。

「我要抱怨我同團的團員」，男網友在臉書《爆怨公社》表示，團員因為在飯店裡面的房間抽菸，結果被罰了15000日圓，結果對方相當不爽。原PO說，導遊還有特地告誡大家，抽菸一定會查得到，「真是丟台灣人的臉」、「哈哈，活該！還一直盧導遊看能不能罰少一點」。

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▲日本會設置吸菸區，提供給有需求的民眾使用。（示意圖／記者張一中攝）

看到貼文後，許多人紛紛有同感，「今天幫忙整房，15個房間，有3間抽菸，一間直接地毯當菸灰缸，真是超沒品，另2間在浴室抽的算客氣了。台灣人水凖真的有待提升」、「很多台灣人都這樣，出國以為在自己家裡」、「我們參加北海道團，導遊事前都有說注意事項，但還是有團員死白目在房內抽菸，結果兩間被罰8萬日幣」、「上個月去拉斯維加斯，同團一個阿北也是一樣幹這種白爛事，他是直接在入住大廳點菸，還好被導遊及時發現把他拖出去外面」。

還有網友留言，「飯店可以要求到三天的營業額賠償哦，有這規定哦，15000算客氣」、「你可以告訴他……去韓國罰10萬韓幣」、「這算便宜的，國外有的是罰700-1000美金呢」、「因為有這些人，日本人對台灣人的觀感越來越不好了」、「一般日本飯店大廳附近一定有吸菸室或外面有吸菸區啊……是不是不識字呀？」

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