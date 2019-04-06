菅義偉罕見定5月訪美　堅定美日合作「解決北韓綁架問題」

▲日本官房長官菅義偉預計出訪美國，討論北韓綁架日本人當人質一事。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

為了解決日本人遭北韓綁架當人質的問題，日本官房長官菅義偉預計於5月9日至12日訪問美國，將與美國副總統潘斯（Mike Pence）會談，並出席聯合國研討會發表演說。外界認為，負責日本危機管理的官房長官出訪他國是相當罕見的情況，若菅義偉訪美成行，也是在為美國總統川普（Trump）訪日鋪路。

綜合日媒報導，菅義偉身兼日本人遭北韓綁架負責大臣，9日出訪美國預計先與潘斯會談，同座會安排代理國防部長夏納翰及前駐日大使甘迺迪；10日則與綁架受害者家屬一同出席聯合國總部的研討會，報告日本政府對於綁架問題的處理情況，請國際協助解決綁架問題。

事實上，菅義偉上一次出訪是2015年10月，當時是為了駐沖繩美軍海軍陸戰隊移駐關島一事，才前往美國關島視察。由於負責危機管理的官房長官出訪相當罕見，因此外界認為，菅義偉訪美不僅要解決綁架問題，同時也是再次確認美日合作關係，針對「北韓去核化」的美朝協議等，來推敲對北韓政策。

日媒分析，川普今年2月與金正恩在越南河內舉行峰會時，曾談及綁架日本人一事，如今日本首相安倍晉三也預定4月底訪問美國，與川普舉行高峰會談，若菅義偉5月訪美再成行，日本政權中樞相繼訪美，就等於有意向外界展示決心解決綁架問題的美日同盟關係。

另外，川普本就預定在5月26日至28日作為國賓訪問日本，菅義偉5月訪美成行的話，也有為川普訪日鋪路的意義，望促成讓安倍晉三與金正恩直接協商的日朝峰會。