詭！夫妻到親戚家捻香　返家驚見15歲兒「吊廚房窗邊」自縊亡

▲死者趁著家人無人，選擇在廚房上吊自殺。（圖／翻攝自pixabay）



國際中心／綜合外電報導

馬來西亞怡保一名華裔國中生日前趁著父母到親戚家捻香時，竟在家中廚房輕生，直到哥哥返家後發現有異，才將其送醫，但最後仍回天乏術。家屬表示，這名少年平時聽話乖巧，課業成績優良，前陣子學業甚至有所進步，不知道是為了何事才會選擇自殺。

根據《中國報》報導，死者的父母6日到一名往生的親戚家捻香致意，獨留就讀國中的15歲小兒子在家。沒想到晚間10時，少年已婚的哥哥返回家中，竟驚見少年在廚房窗邊上吊自殺，嚇得趕緊將弟弟移下來，一邊向其他親戚求助，一邊替弟弟進行心肺復甦術，但弟弟卻仍然沒有任何反應，連忙送往醫院治療。

據了解，少年有一名哥哥與姊姊，且與28歲的哥哥相差13歲，是家中老么，備受家人寵愛，而他平時個性也十分乖巧，學業成績優異，最近成績甚至有所進步。家人表示，因為死者平常只要吃肉類就會嘔吐，所以長期吃素，雖然其他生活習慣沒有任何異樣，但最近卻突然要求要吃肉，不知道與輕生原因是否有關。

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