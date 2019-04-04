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愛犬落水！2名17歲少年為救狗　雙雙觸電「黏鐵橋」身亡

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▲加州2名青少年為救狗狗，雙雙觸電身亡。（圖／翻攝自Twitter@DougJohnsonFX40）

▲霍莫朱斯為救狗狗，觸電身亡，圖為霍莫朱斯與家人的合照。（圖／翻攝自Twitter@DougJohnsonFX40推特）

國際中心／綜合報導

美國加州索拉諾郡狄克遜發生一起為救愛犬身亡的悲劇！2名17歲青少年，和另2名同伴出門遛狗，豈料行經一處灌溉渠上方的鐵橋時，狗狗不慎摔進水裡，而其中2名青少年為了救牠，卻不小心觸電身亡。

綜合外媒報導，這2名死者分別是霍莫朱斯（Jacob Hourmouzus）與施奈德（Jacob Schneider），當時他們將愛犬救起、手攀在鐵橋上準備爬上岸，但卻突然觸電，導致手直接「黏在鐵橋」上，無法動彈。

旁邊朋友見狀後，其中一名男生先跳下去，將他們的手從鐵橋上拉開、救上岸，而另一名同行的女生則是趕快打電話報警求救。警方及救護車到場，隨即將兩人送醫急救，但因觸電過久不治。

接獲兒子的噩耗，霍莫朱斯的媽媽卡里歐（Candy Carrillo）心痛表示，她非常後悔在她兒子和她說「早安！媽媽」，她只是揮了揮手敷衍，也很少對他說「我愛你！」，甚至是慶祝他的生日。

她更氣憤說，政府應在該地區應該放置明確的標誌嚴禁下水，避免有人觸電，如今她的兒子也不會莫名其妙死了。

案發後負責當地電力配送的太平洋瓦斯與電力公司表示，正在試圖了解觸電死亡原因，同時也切斷了鐵橋上的供電。

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關鍵字：美國,Jacob Hourmouzus,Jacob Schneider,北美要聞

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