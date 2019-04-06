高材生揪老婆遊世界　回家化身惡魔「利器捅爛愛人頭顱」

▲數學高材生刺爛女友頭部跟頸部。（圖／WEST YORKSHIRE POLICE下同）

國際中心／綜合報導

原本幸福的愛侶，竟然莫名發生情殺。英國2018年底發生一起震驚社會的「高學歷情侶謀殺案」，25歲的數學高材生阿特金森（Joe Atkinson）原本和24歲擔任分析師的女友迪葳（Poppy Devey Waterhouse）相當恩愛，甚至在世界各地都有旅遊的足跡，就在外界都以為兩人交往穩定，卻傳出男方拿刀刺殺女友，手段殘忍。

根據英國《每日郵報》報導，阿德金森在親友眼中是數學高材生和女友可說是郎才女貌，但突然傳出拿銳器狂刺女友頸部及頭部，兩人過去感情相當好，在社群網站上也可以看到兩人到處到世界各地留下回憶，包括立陶宛、泰國、印尼、澳洲等地。

▲兩人原本相當恩愛。

從案情曝光開始，阿德金森不斷否認自己犯行，直到5日（當地時間）開庭時，他才坦承迪葳是被自己所殺，但詳細的犯案動機仍不願多作說明。迪葳的父母在得知阿德金森承認犯行後，當場在法庭外的長廊上大哭，認為女兒的死終於有些交代。

同為高材生的迪葳在數學、金融方面相當在行，除了成為分析師之外，在校成績也都相當優秀，在主管跟同學、親友眼中都是相當完美的女性，如今卻傳出遭到枕邊人兇殘殺害，都感到相當震驚。阿德金森的父母幾乎無法相信優秀的兒子會犯下殺人罪，就在他認罪當下，掩面哭泣崩潰。

對於阿德金森的認罪，檢警將進一步了解，一對愛侶其中一人成為殺手的原因，並將在6月針對阿德金森的認罪作出判決。