正妹爆乳秀長槍　美國少女狂拍「槍枝AV」成潮流

▲美國青少年瘋傳擁槍照，大秀身材與武力。（圖／翻攝自Instagram／machinegungirls）



國際中心／綜合報導

美國近年大規模槍擊案頻傳，據統計，2017年共有3萬9773人死於槍下，是有史以來的最高紀錄，2018年更發生至少340起大規模槍擊案，平均每周就有一所學校遭到槍擊。不過，青少年間卻流行起主題標籤#tactical（作戰），他們在社群網站上大量上傳拿槍照片，甚至有許多女性穿著爆乳細肩帶背心，一手拿著超大支步槍，拍攝「槍枝AV」，炫耀自己的身材與強大火力。

華盛頓郵報雜誌調查記者藍伍德（Simon van Zuylen-Wood）發現，最受年輕人喜愛的槍款，竟是大規模槍擊案最常見的AR-15自動步槍。藍伍德認為，越來越多年情族群透過照片與影片，試圖美化擁槍，「軍事用途的槍枝竟然被當作追隨流行的配件，是非常自大且無知。」

35歲女創業家羅賓絲（Amy Robbins）也是擁槍支持者之一，她創立的品牌「Alexo Athletica」就是專門設計讓女生可以隨身攜帶武器的服裝，當然她也不吝在社群網站上po出各種練槍的照片。羅賓絲更指出，在#MeToo運動的高峰期，他們的銷售量也達到高峰，「女性也有擁槍權利，這是讓你身處在充滿男性威脅環境中最好的方式，我們都是平等的。」