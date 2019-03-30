正妹爆乳秀長槍　美國少女狂拍「槍枝AV」成潮流

▲美國青少年瘋傳擁槍照，大秀身材與武力。（圖／翻攝自Instagram／machinegungirls）
國際中心／綜合報導
美國近年大規模槍擊案頻傳，據統計，2017年共有3萬9773人死於槍下，是有史以來的最高紀錄，2018年更發生至少340起大規模槍擊案，平均每周就有一所學校遭到槍擊。不過，青少年間卻流行起主題標籤#tactical（作戰），他們在社群網站上大量上傳拿槍照片，甚至有許多女性穿著爆乳細肩帶背心，一手拿著超大支步槍，拍攝「槍枝AV」，炫耀自己的身材與強大火力。
華盛頓郵報雜誌調查記者藍伍德（Simon van Zuylen-Wood）發現，最受年輕人喜愛的槍款，竟是大規模槍擊案最常見的AR-15自動步槍。藍伍德認為，越來越多年情族群透過照片與影片，試圖美化擁槍，「軍事用途的槍枝竟然被當作追隨流行的配件，是非常自大且無知。」
35歲女創業家羅賓絲（Amy Robbins）也是擁槍支持者之一，她創立的品牌「Alexo Athletica」就是專門設計讓女生可以隨身攜帶武器的服裝，當然她也不吝在社群網站上po出各種練槍的照片。羅賓絲更指出，在#MeToo運動的高峰期，他們的銷售量也達到高峰，「女性也有擁槍權利，這是讓你身處在充滿男性威脅環境中最好的方式，我們都是平等的。」
在 Instagram 查看這則貼文
Yesterday Instagram censored our stories on Alexo’s page because they didn’t like that these women had self defense tools in their pants. Well, in honor of that we’re putting all remaining Floral Camo Leggings on sale for 40% off so even MORE women can show the world how they carry with confidence. Have fun censoring all of us Instagram. #wevegotyoursix #teamalexo #carrywithconfidence