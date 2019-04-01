雲林桌球狼教練帶幼女上摩鐵　性侵還辯教導按摩胸部

▲雲林某國小桌球教練猥褻、性侵多名女童，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

雲林一所小學的桌球隊黃姓教練，利用小女球員對他的尊重與信任，先後帶5名女球員到汽車旅館，並對其中4人性侵、猥褻，還騙小女生說教導她們如何按摩胸部。一審將他判刑5年、二審改判7年，案經上訴第三審，最高法院1日駁回上訴定讞。

判決指出，黃姓男子原本是校內工友，後來學校成立桌球隊，他因球技不錯，就指導小女生，成為球隊教練。而黃男年約60，平日對球員照顧有加，球員都把他當成爸爸。但黃男竟利用球員對他的尊重與信任，猥褻、性侵多名年紀相當於孫女的女球員。

他自2016年5月間，某日中午，他開車載著2位女球員到雲林一家摩鐵開房間，一進門後，不顧一旁還有小女生在場觀看，他竟命其中一人躺在床上，以教導按摩胸部為理由，抓起被害人的手，搓揉自己胸部，然後再親吻被害人嘴唇。2個月後，他又帶另名女球員進摩鐵，猥褻撫摸被害人。

又過了10多天，他帶著上次教導按摩胸部的小女生再到摩鐵，性侵、猥褻得逞。又過了10多天，在當年父親節當天，他又帶著另外2名小女生到摩鐵，進房後，他就先叫一名小女生先去洗澡，然後將另名小女生叫到床上，以按摩胸部為由猥褻得逞；等洗好澡的小女生出門後，改對她按摩胸部猥褻得逞，再對2女舌吻。被侵害的女球員陸續告知家人，多位家長氣得報警處理，逮捕黃男，檢方對他依照多個「加重強制性交」、「加重強制猥褻」等罪，提起公訴。

一審法院將黃男判刑5年，案經上訴，台南高分院改將他判刑7年。全案再上訴第三審，最高法院審理後，1日駁回上訴，全案定讞。黃男於案發後就被學校辭退，至於被害人目前都由社工人員輔導中。

