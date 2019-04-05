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連假第3天出遊、北返車潮全湧國道　9地雷路段曝「國5恐塞到深夜」

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲清明連假國道爆車潮，最慘時速不到20公里。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

清明節連假將邁入第3日，根據氣象預報顯示全台多數地區天氣良好，高公局預估將有大量車潮湧上國道，包含出遊、北返旅次，預估國道雙向總延車公里為120百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.4倍。

高公局表示，明日壅塞路段，預判將出現在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統，國3大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、關西至大溪，國5北向頭城-坪林等路段。

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▲▼4/6國道車潮預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼4/6北部、中部國道北向路段車流預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼4/6國道車潮預報圖。（圖／高公局提供）

4/6 國道易壅塞路段、時段及旅行時間一覽

國1：下午北向
14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）
15-20 時南屯-后里（4倍）
16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

國3：下午北向
16-20 時關西-大溪（4倍）
16-20 時大山-香山（4倍）
16-20 時竹山-中興（3倍）
16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5：下午北向
11-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

國6：下午西向
16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲▼4/4國道預估車流。（圖／高公局提供）

▲清明連假期間，國道0-5時夜間免收費。（圖／高公局提供）

實施相關疏導措施包括：14-21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制、全日封閉國1虎尾及鹽埔系統北向入口、國3名間雙向入口及竹南北向入口匝道、單一費率、深夜0-5時暫停收費、開放路肩…等。

另外，在省道部分，公路總局研判部分民眾將出現短中程旅遊計畫；參考歷史交通量預估，觀光遊樂地區聯外道路明日全日將有較大車潮，並具「上午進入，下午離開」趨勢，包括台3線大溪老街、台7線慈湖、台14甲線清境農場及合歡山、台21線日月潭等。

南迴公路元旦連假，大武警分局為使行車順暢，將針對易肇事違規項目加強取締告發。(圖／台東縣警察局提供）

▲南迴公路在連假第3天預估會有返工旅次出現。（圖／台東縣警察局提供）

明日下午收假返回工作地旅次也將湧現，包含台1線水底寮北向（往屏東）、台9線礁溪北向（接國道5號頭城交流道）、台9線蘇花路廊北向（往蘇澳）、台9線南迴公路南向（往屏東）、台61線苗栗路段北向（接國道3號西濱交流道）皆可能出現局部路段車多或壅塞情形。

至於蘇花改路況，公路總局監理組副組長魏武盛表示，連假第三天，預期會有北返車潮出現，明天下午3點後，蘇花改可能會再度出現壅塞。

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關鍵字：清明連假,高公局,國道,清明連假交通疏運

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