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清明國道「紫爆」！國五南港段時速不到20km　5大雷區曝光

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▲▼ 。（圖／記者葉國吏攝）

▲清明節國道車潮。（圖／翻攝高速公路1968網站）

生活中心／綜合報導

今(5)日清明掃墓，國道預計一早就會出現返鄉車潮。今早6點47分左右，國道5號南下南港-石碇段就已經出現「紫爆」，時速不足20km。

另外，國1南向竹北-新竹段、國3南下鶯歌-大溪段，也都湧現車潮、時速不足40km。其他容易擁塞路段如國1彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日至霧峰等，目前車多但還算順暢。

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▲▼ 。（圖／記者葉國吏攝）

▲▼國道五號南港段車潮。（圖／翻攝高速公路1968網站）

▲▼ 。（圖／記者葉國吏攝）

高公局指出，今日(4/5)為清明節，有掃墓及旅遊旅次車潮，預估國道雙向總延車公里為126百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.5倍。

今日壅塞路段，預判將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日至霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段。

高公局實施相關疏導措施包括：7-12時國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、深夜0-5時暫停收費、開放路肩…等。

清明連假4/5（周五）國道易壅塞路段及增加行車時間

國一：上午南向
8-13 時楊梅-新竹系統（5倍）
9-13 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

國三：上午南向
7-12 時三鶯-關西（4倍）
9-12 時烏日-霧峰 （4倍）

國五：上午南向
7-15 時南港系統-坪林（5倍）

出版：06：18

更新：06：47

ET快訊
清明國道「紫爆」！國五南港段時速不到20km　5大雷區曝光

關鍵字：返鄉車潮

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