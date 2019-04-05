起乩賠命！乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上

▲▼10年前一名剛出獄的乩童起乩，拿狼牙棒狂敲自己，2天後成了一具冰冷屍體。（圖／東森新聞，下同）

突發中心／綜合報導

在台灣傳統信仰中，乩童往往被認為是神明的代言人，即使是科技昌明的現代，還是會有許多人找乩童問事，但乩童起乩有可能把自己打死嗎？2009年3月基隆一名剛出獄的胡姓乩童，在神明遶境時突然起乩迎神，過程中不斷以狼牙棒猛打自己的頭部和胸部，2天後竟被發現全身是血陳屍家中，相驗後排除他殺可能，疑似是胡男起乩用力過猛，才釀成悲劇。

據了解，38歲的胡男有毒品前科，當時才剛剛刑滿出獄，2009年3月22日上午基隆玄龍宮神明出巡，神駕經過胡男面前時，他突然起駕，不停地上下狂跳，還拿著狼牙棒猛力朝自己的頭部和胸部猛烈敲擊，胡男渾身是血，力道之猛讓狼牙棒上頭的鐵片都被打彎了，染上斑斑血跡，令人怵目驚心。

胡男退駕後拒絕他人好意，自行走回住處，不料，2天後卻被母親發現倒臥在房間床上，早已失去生命跡象。檢警相驗後發現，胡男頭部有多處傷口，肋骨還斷了3根，警方懷疑傷口可能是與他人起衝突打架造成，但解剖後排除他殺可能，而胡男頭部10多個傷口是由狼牙棒造成，進而釀成這起悲劇。

但也有鄰居說，胡男事後查出是因喝酒、吸毒起了作用，才跌倒致死，死因眾說紛紜。胡男母親感嘆，「被關了2、3年才回來，才回來那天就死了」，殷殷期盼兒子能早日歸來，孰料才返家就成了一具冰冷屍體，她故作堅強地表示，「那我的命就是這樣，不要想這麼多，想太多會更難過」，令人鼻酸。

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