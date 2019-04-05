遊覽車「自殺式超車」！害人自撞護欄肇逃　網怒：不配當職業駕駛

▲▼一台遊覽車「自殺式超車」導致對向車道車輛自撞，竟直接開車離去。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

地方中心／綜合報導

南投縣仁愛鄉有許多知名景點，包括清境農場、合歡山等，每逢連續假期都會吸引不少遊客到訪，但3日下午有網友開車行經台14線約67.8k處時，為閃避一台「自殺式超車」的遊覽車，自撞護欄，但對方竟事不關己地開車離開，讓他忍不住怒罵遊覽車駕駛，「不配做一個職業客車駕駛」。

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，3日下午1時50分左右，他開車往埔里方向行駛，行經台14線埔霧公路大約67.8公里處時，突遇一台遊覽車「在盲彎不要命自殺式的超車」，他為了閃避，只好緊急煞車，所幸車上乘客全都有繫安全帶，否則後果不堪設想，原PO更怒批，「這位駕駛，您要趕死，也不要用這種方式吧！車上乘客很多都在你手上耶！」

除此之外，為了閃避由對向疾駛而來的遊覽車，該名網友自撞護欄，孰料，遊覽車司機竟未停車查看，反倒是以事不關己的態度開車揚長而去，讓原PO氣炸，怒轟司機「不配做一個職業客車駕駛」。

行車紀錄器畫面曝光後，讓不少網友都氣炸，直呼「太扯了，根本不配開車」、「真恐怖」、「可以檢舉告肇逃」、「這個駕駛還以為頭過身就過的概念」、「要死不要拖別人下水」、「山路彎道逆向超車！找死」、「垃圾駕駛無誤」，也有人建議檢舉，「處理他。讓他領紅單！真的是職業駕駛裡面的老鼠屎」、「檢舉他，有影像在，可以證明你閃避他的違規才造成擦撞，應該可以向他求償」。

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