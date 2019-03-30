　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化今明2晚3場「送肉粽」網友想直播　文史專家：生人迴避

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2天送2吊死鬼！彰化市區「送肉粽」到鹿港　里長曝路線…居民傻眼：萬人跟？（圖／翻攝彰化人大小事）

▲有網友公布30日及31日晚間，在彰化鹿港、秀水及彰化市分別有3場為上吊者去煞的「送肉粽」儀式。（圖／翻攝自臉書彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林才剛舉辦完送肉粽的儀式，30日及31日晚間，在彰化鹿港、秀水及彰化市分別有3場為上吊者者去煞的「送肉粽」儀式，而且都是從大馬路經過，適逢周末，有網友想開直播分享。專家說，「送肉粽」儀式原本就是生人迴避，「如果你認為自己八字陽氣都夠重的話」，要不然能避就避，更不要讓喪家2度受傷害。

▲▼2天送2吊死鬼！彰化市區「送肉粽」到鹿港　里長曝路線…居民傻眼：萬人跟？（圖／翻攝彰化人大小事）

請繼續往下閱讀...

▲有網友公布30及31日晚間，在彰化鹿港、秀水及彰化市分別有3場為上吊者去煞的「送肉粽」儀式。（圖／翻攝自臉書彰化人大小事）

「送肉粽」是彰化縣沿海鄉鎮數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，透過除煞氣「送肉粽」科儀安民心，請法師，將上吊的繩子、橫樑、樹幹等物，送往海邊或河邊燒掉，化解噩運。

曾經紀錄過一次「送肉粽」的科儀的莊研育，他也是鹿港在地文史工作者，他認為，一切以平常心來看待，「送肉粽」在透過網路及媒體相報導後，神秘面紗已經逐漸被世人認識，「送肉粽」是在上吊者出殯後才辦的科儀，要送的是「煞氣」，而非亡魂，尤其是「生人迴避」，何況「送肉粽」的緣由，本來就是件令人難過的事，人都有同理心，不應被當成是一樁好玩或喜事來看待。

▲▼彰化永靖舉行送肉粽，臉書直播吸引近10萬人次觀看。（圖／臉書「61靈異探險團」提供）

▲彰化永靖舉行送肉粽網友開直播吸引10萬人觀看。（圖／臉書61靈異探險團）

莊研育說，送肉粽不論是從山邊還是大馬路，都由法師乩童領前行，沿路放鞭炮，還有交管隨行，至於外傳走在路上萬一看到了送肉粽，就要跟著送到結束，這都是胡扯，只要心存善念與敬意避開即可，萬一有民眾真的很鐵齒不信邪，那也要陽氣八字都得夠重才行。

開車在半路上遇到「送肉粽」該怎麼辦？主持送肉粽儀式有40年資歷的法師顏文讚說，其實送肉粽儀式沒那麼恐怖，由於路線都已公告周知，有忌諱的民眾都會迴避，住家則緊閉門窗，如果開車或騎乘機車在馬路上遇到送肉粽都應停靠路邊熄火，緊閉窗戶即可。

【其他新聞】

2天送2吊死鬼！彰化市區「送肉粽」到鹿港　里長曝路線…居民傻眼：萬人跟？

29歲男上吊亡！鹿港周六「送肉粽」路線曝光　居民：沒事別出門

ET快訊
4萬人擠爆好朋友野餐日！線上直播超過300萬人次嗨翻

關鍵字：送肉粽,直播,鹿港,乩童

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／國道4項「隱藏版違規」1次噴3千　網驚呼：長知識省荷包

「以為兒子要找工作了」中年啃老男哄父母開心　接著上吊死在樓梯間

31歲慈父活活燒死在「她280萬嫁妝車上」留2子女！　妻目睹全程淒厲哭喊

快訊／中壢轎車逆向越線！「載7幼童」娃娃車急煞...後方騎士當場爆頭亡

熱褲妹「天天」毒趴狂歡　柯P赴天下第一所：天天在哪裡？

快訊／嘉義轎車「隧道逆向」爆撞遊覽車　車頭當場夾扁5人送醫

體驗大型車「內輪差」與「視野死角」　小學生實地模擬

去迪卡儂找運動襪　結果手滑「買了一整車」...他尷尬：有魔力！

甜點控注意　糖村聯手貝禮詩推限定新口味「貝禮詩拿鐵」哈尼捲

彰化今明2晚3場「送肉粽」網友想直播　文史專家：生人迴避

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

千人ZUMBA趴各位跳起來！ 揪團作伙舞動全世界

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

體驗大型車「內輪差」與「視野死角」　小學生實地模擬

去迪卡儂找運動襪　結果手滑「買了一整車」...他尷尬：有魔力！

甜點控注意　糖村聯手貝禮詩推限定新口味「貝禮詩拿鐵」哈尼捲

彰化今明2晚3場「送肉粽」網友想直播　文史專家：生人迴避

梨山國中小師生45人嘔吐腹瀉　疑食物中毒惹禍

東北風再增強！週日北部「挾雨探16℃」　氣象局：中南部也會下

南投草屯警分局外面豬屎味好濃　抬頭一看「犯人就是它」

野餐日94要逛市集！近百家手作攤位逛到翻　毛小孩也有得買

影／「東豐自行車綠廊」水保工程砍樹成光頭惹議　中市府這樣說

影／綁架壽星！「100坪摩鐵內」烤肉慶生　網紅一家嗨翻：根本1秒到峇里島

日職／王柏融敲首安5支1　火腿鏖戰12局和局

冰島「鑽石沙灘」超美　半透明冰石散落黑沙灘！

超美方形錶裡有「3D立體蜜蜂」！　小資女也能無痛入手

體驗大型車「內輪差」與「視野死角」　小學生實地模擬

去迪卡儂找運動襪　結果手滑「買了一整車」...他尷尬：有魔力！

不斷更新／索沙展現強大壓制力　5局結束富邦7：0兄弟

Gail唱兩首「全新中文歌」　野餐日瞬間變個人演唱會

汪瘦到凸出兩排骨…深怕餓肚15秒完食　主人辯：牠太胖了要減肥

4年首辦萌寵市集塞爆！　野餐日毛孩「有吃又能健檢」笑開懷

甜點控注意　糖村聯手貝禮詩推限定新口味「貝禮詩拿鐵」哈尼捲

生活熱門新聞

用路人注意！7交通新制4/1上..

雪乳深溝賣金鍊　真相曝光萬人傻..

即／大片雨帶夜襲！北台防瞬間炸..

感情發展太快好嗎？

小三兒寫作業！男師狂蓋章字太小..

做黑白土！童裝闆娘臭臉秒送走大..

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友..

學生87字短文《記憶中的味道》..

媽幫女兒請假出遊　長輩狂唸網卻..

哀怨零用錢很少！行情價曝光…人..

好市多廚房神器　網：別接觸食物

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸..

她被曖昧對象撩1句　結局神展開

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

更多熱門

相關新聞

90年屋有電表　鹿港興安館動工

90年鹿港老屋要活化了！彰化縣文化局30日上午為鹿港興安會館舉辦修繕工程動土儀式，預估以一年時間完成整修，於修繕過程中儘量留用舊材料及工法，保存鹿港獨特的巷弄紋理，讓老屋發揮新價值，由於興安會館已由興安宮管理委購得，未來將作為宮廟來訪接待室及文物陳列室。

2天送2吊死鬼！彰化市送肉粽路線曝光

聲林之王選手X慢慢說樂團之好朋友歌喉戰

6歲童　照顧視障父姊　

隨便一畫！媽秒看出兒「從醫潛力」

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事向女友求婚

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

MAMAMOO講感言「女團狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

圍觀車禍　卡車撞人群18死

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

用路人注意！7交通新制4/1上路

梧桐妹：真的有點不舒服

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面