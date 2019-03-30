彰化今明2晚3場「送肉粽」網友想直播　文史專家：生人迴避

▲有網友公布30日及31日晚間，在彰化鹿港、秀水及彰化市分別有3場為上吊者去煞的「送肉粽」儀式。（圖／翻攝自臉書彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林才剛舉辦完送肉粽的儀式，30日及31日晚間，在彰化鹿港、秀水及彰化市分別有3場為上吊者者去煞的「送肉粽」儀式，而且都是從大馬路經過，適逢周末，有網友想開直播分享。專家說，「送肉粽」儀式原本就是生人迴避，「如果你認為自己八字陽氣都夠重的話」，要不然能避就避，更不要讓喪家2度受傷害。

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▲有網友公布30及31日晚間，在彰化鹿港、秀水及彰化市分別有3場為上吊者去煞的「送肉粽」儀式。（圖／翻攝自臉書彰化人大小事）

「送肉粽」是彰化縣沿海鄉鎮數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，透過除煞氣「送肉粽」科儀安民心，請法師，將上吊的繩子、橫樑、樹幹等物，送往海邊或河邊燒掉，化解噩運。

曾經紀錄過一次「送肉粽」的科儀的莊研育，他也是鹿港在地文史工作者，他認為，一切以平常心來看待，「送肉粽」在透過網路及媒體相報導後，神秘面紗已經逐漸被世人認識，「送肉粽」是在上吊者出殯後才辦的科儀，要送的是「煞氣」，而非亡魂，尤其是「生人迴避」，何況「送肉粽」的緣由，本來就是件令人難過的事，人都有同理心，不應被當成是一樁好玩或喜事來看待。

▲彰化永靖舉行送肉粽網友開直播吸引10萬人觀看。（圖／臉書61靈異探險團）

莊研育說，送肉粽不論是從山邊還是大馬路，都由法師乩童領前行，沿路放鞭炮，還有交管隨行，至於外傳走在路上萬一看到了送肉粽，就要跟著送到結束，這都是胡扯，只要心存善念與敬意避開即可，萬一有民眾真的很鐵齒不信邪，那也要陽氣八字都得夠重才行。

開車在半路上遇到「送肉粽」該怎麼辦？主持送肉粽儀式有40年資歷的法師顏文讚說，其實送肉粽儀式沒那麼恐怖，由於路線都已公告周知，有忌諱的民眾都會迴避，住家則緊閉門窗，如果開車或騎乘機車在馬路上遇到送肉粽都應停靠路邊熄火，緊閉窗戶即可。

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