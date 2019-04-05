42秒連轟53槍！黑衣男河濱公園空氣槍亂射　網怒：誤傷小孩該如何

▲▼黑衣男在苗栗河濱公園持空氣槍對空連開53槍。（圖／翻攝自Facebook／靠北苗栗，下同）

地方中心／綜合報導

若是看見有人在河濱公園內使用空氣槍您怎麼看？近日有網友在臉書粉絲專頁「靠北苗栗」PO出一段影片，內容是一名男子在河濱公園內持空氣槍連續對空射擊，目睹這一幕的原PO忍不住質疑，這裡不是射擊場，若是誤傷他人或小孩該如何是好？影片曝光後也引起熱議，有網友認為，這種行為確實「有點不妥」！

從短短42秒的影片中可看到，一名身穿黑色上衣、黑色長褲的男子站在後車廂大開的黑色轎車後，手持空氣槍連續朝前上方射擊53槍，一旁地上還放著一把長槍，雖然從影片中無法確認男子前方是否有人經過，但仍有安全上的疑慮。目擊這一切的原PO將影片PO上網直言，「河濱公園是大家運動與休閒的地方，怎麼會有人在這玩氣槍掃射，誤傷他人或小孩該如何，這裡不是射擊場」。

影片曝光後，引起網友討論，「TMD，是個白目，是不會去付費場地哦」、「這裡是河濱公園飛機場，不是射擊場吧，這樣有點不妥噢」、「當下為何不直接報警！或者向前去制止？」、「你可以舉發」，但也有網友歪樓搞笑回應，「傻眼，這種地方打手槍，對還是不對，沒道德」、「可能真的真的沒朋友到只能自己打手槍」。

這篇貼文意外釣出生存射擊玩家PO文，指出影片中位於假日非常多人運動的河濱公園飛機場，「的確非常不適合在那裡做射擊」，當然飛機場不定時都會有巡邏警車，但別因為個人試槍因素上了媒體版面，而臭了生存活動的名。

該玩家坦言，苗栗生存射擊運動玩家並不多，也因為政府的不大力支持推廣，再加上像這樣觀念不正確的玩家，導致非常多負面新聞跟消息傳出，讓生存射擊運動蒙上陰影。但他認為其實這項運動好處多多，可活化大腦思考判斷、增進人際關係等，現階段苗栗後龍也有生存射擊活動場地可去，收費並不貴。

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