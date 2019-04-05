地下署長霸凌害腦震盪！「詩詞男神」公布音檔...心寒：他們只叫我別報案

▲張仲宇大三時參加《中華好詩詞》節目，詩詞記憶力驚人。（圖／翻攝自張仲宇臉書）

網搜小組／綜合報導

「詩詞男神」張仲宇在內政部役政署本部擔任役男，去年底他遭地下署長言語霸凌，事隔4個月，對方不僅主動挑釁，甚至將他用力推下樓梯。原以為上級會處理此事，沒想到後續發展令他心寒，於是怒將錄音檔公開；而役政署對此回應，已將張姓工友調離現職，並作行政調查，全案也已進入司法程序。

去年12月初，張仲宇曾用首長信箱申訴，指稱張姓工友對他職場霸凌，結果被調換科室的竟是他，而霸凌者卻沒受到任何懲處；4個月過去張女變本加厲，當天晚上他在自己辦公室內收拾物品，對方突然出手推他，更囂張嗆「好狗不擋路」，錯愕之際他追到樓梯間，詢問張女為何動手，結果對方一陣破口大罵後，用力把他推下樓去。

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▲他被霸凌推下樓，導致腦震盪。（圖／投訴人提供）

張仲宇表示，「當下有非常多公務員目擊此事，但他們只有尖叫與驚愕，卻無一人在她施暴之後去攔阻或警告她，反而全叫我要冷靜、回家先別報案。」一席話讓他瞬間想起，曾有前輩提醒過，張女有「地下署長」之稱，沒有人敢或願意懲處她，而身為役男的他，不應該直攖其鋒，但當下他並沒將這事放心上，怎料最後竟莫名成為被潛規則的主角。

更諷刺的是，當他忍著後腦勺的劇烈疼痛，咬牙爬起對張女重複3次，「如果願意道歉，我可以不追究這樣的行為」時，圍上前的公務員只是勸他冷靜，而加害者卻站在人牆外，繼續冷嘲熱諷，一副事不關己。

▲替代役資料照，與新聞人物無關。（圖／記者陳家祥攝）

今（5）日，張仲宇在臉書公布錄音檔，能清楚聽到對方喊說，「笨死了，走開」、「你以為律師多了不起」、「你這人真的很不要臉」等語，而他也憤怒寫下，「這一次我真的不願意忍了，當她的暴行跨過法律紅線的時候，當上級出面袒護暴行、洩漏個資的時候，我毋需為了檯面上的和諧委曲求全。」

對於此案，役政署澄清，事發當時在場多位同仁均有即時勸阻，業務主管於3月29日，也有和當事人雙方懇談，張姓工友對不妥的言行，已表達誠摯的歉意，在張姓役男1-3日放假期間，每天均有主動傳訊並致電關心，3日張姓工友則再次透過電話致歉，表達欲至家中探視之意。

役政署也表示，「目前本署已將張姓工友調離現職，並作行政調查，秉持勿枉勿縱原則究責，本案已進入司法程序，本署將配合調查。」