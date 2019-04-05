　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地下署長霸凌害腦震盪！「詩詞男神」公布音檔...心寒：他們只叫我別報案

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲地下署長霸凌推下樓！「詩詞男神」怒公布音檔　心寒：他們只叫我別報案。（圖／翻攝自張仲宇臉書）

▲張仲宇大三時參加《中華好詩詞》節目，詩詞記憶力驚人。（圖／翻攝自張仲宇臉書）

網搜小組／綜合報導

「詩詞男神」張仲宇在內政部役政署本部擔任役男，去年底他遭地下署長言語霸凌，事隔4個月，對方不僅主動挑釁，甚至將他用力推下樓梯。原以為上級會處理此事，沒想到後續發展令他心寒，於是怒將錄音檔公開；而役政署對此回應，已將張姓工友調離現職，並作行政調查，全案也已進入司法程序

去年12月初，張仲宇曾用首長信箱申訴，指稱張姓工友對他職場霸凌，結果被調換科室的竟是他，而霸凌者卻沒受到任何懲處；4個月過去張女變本加厲，當天晚上他在自己辦公室內收拾物品，對方突然出手推他，更囂張嗆「好狗不擋路」，錯愕之際他追到樓梯間，詢問張女為何動手，結果對方一陣破口大罵後，用力把他推下樓去。

請繼續往下閱讀...

惹到「地下署長」！替代役男慘遭霸凌推下樓（圖／投訴人提供）

▲他被霸凌推下樓，導致腦震盪。（圖／投訴人提供）

張仲宇表示，「當下有非常多公務員目擊此事，但他們只有尖叫與驚愕，卻無一人在她施暴之後去攔阻或警告她，反而全叫我要冷靜、回家先別報案。」一席話讓他瞬間想起，曾有前輩提醒過，張女有「地下署長」之稱，沒有人敢或願意懲處她，而身為役男的他，不應該直攖其鋒，但當下他並沒將這事放心上，怎料最後竟莫名成為被潛規則的主角。

更諷刺的是，當他忍著後腦勺的劇烈疼痛，咬牙爬起對張女重複3次，「如果願意道歉，我可以不追究這樣的行為」時，圍上前的公務員只是勸他冷靜，而加害者卻站在人牆外，繼續冷嘲熱諷，一副事不關己。

▲▼替代役男等柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲替代役資料照，與新聞人物無關。（圖／記者陳家祥攝）

今（5）日，張仲宇在臉書公布錄音檔，能清楚聽到對方喊說，「笨死了，走開」、「你以為律師多了不起」、「你這人真的很不要臉」等語，而他也憤怒寫下，「這一次我真的不願意忍了，當她的暴行跨過法律紅線的時候，當上級出面袒護暴行、洩漏個資的時候，我毋需為了檯面上的和諧委曲求全。」

對於此案，役政署澄清，事發當時在場多位同仁均有即時勸阻，業務主管於3月29日，也有和當事人雙方懇談，張姓工友對不妥的言行，已表達誠摯的歉意，在張姓役男1-3日放假期間，每天均有主動傳訊並致電關心，3日張姓工友則再次透過電話致歉，表達欲至家中探視之意。

役政署也表示，「目前本署已將張姓工友調離現職，並作行政調查，秉持勿枉勿縱原則究責，本案已進入司法程序，本署將配合調查。」

ET快訊
眾量級家寧「8分20秒掌聲片」瘋傳！親上火線：請別再分享
大馬公開賽／戴資穎直落二退依瑟儂　晉級四強成功保住球后
高雄妹上下搖晃..馬桶炸裂！老闆尋兇手「夜店終身VIP」：0
梁靜茹本名叫這個！藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」網笑噴

關鍵字：張仲宇,詩詞男神,替代役,職場霸凌,地下署長,役政署,腦震盪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北男大生醉倒遭性侵！信義區夜店門口被撿　回來一見友人崩潰

影／29歲OL掃墓後左眼紅腫爆痛「視力剩0.1」　眼皮翻開發現世界首例

新莊水泥封屍！小姑頭骨碎爛「人塚整晚敲不開」怨念深　禮儀師香一拜…裂了

影／報復男友卻砸錯12輛名車！長腿妹一聽要賠法拉利　當場哭出來

板橋湳雅夜市要拆了！無預警公告「後段全歇業」　在地人崩潰：攤販少一半

影／北一女學霸筆記超精緻！5個月賺進百萬　「學姐」真面目曝光

19歲檳榔西施遭虐殺　法醫助理：這麼漂亮應該當小老婆…半年爆瘦30公斤遭索命

影／「年收上億」大老闆改當Uber司機！載完第一趟...停路邊爆哭20分鐘

影／女兒抓螳螂！寶特瓶一晃...4倍長鐵線蟲「爆肚竄出」噁炸　網狂起雞母皮

4毛孩結伴闖桃機逛大街　跑道被迫關閉8分鐘

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

迪士尼巡遊Shellie May暈倒　抬離場不摘頭套保童話形象

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

4毛孩結伴闖桃機逛大街　跑道被迫關閉8分鐘

地下署長霸凌害腦震盪！「詩詞男神」公布音檔...心寒：他們只叫我別報案

長灘島、塞班島通通能直飛！　盤點2019新開「海島航線」夏天衝一發

高雄妹上下搖晃…馬桶炸裂！老闆尋兇手「夜店終身VIP」：0元喝到飽快來

更新／清明連假Day2午後國道4路段最塞　國5頭城-坪林北返時速33km

加航獲選北美最佳商務艙航空　推自駕三城優惠、官網還可租車

忙整天！8點起床「狂炒10道」累炸...拜完再收尾　媳婦淚：過節拜拜是惡夢

城市科大Cosplay比賽　校長化身火影忍者「自來也」轟動全場

搭區間血糖低！博愛座阿姨「秒讓又給糖」　整車廂暖炸...還有奶奶送香蕉

迷信「一見鍾情」容易不幸福　童話故事害你一輩子　看對眼不代表是真愛

日職／王柏融東京巨蛋出賽對西武　先發第5棒指定打擊

影／楊秋興現身鴻海科技農業擂台賽　郭台銘上線回應參選總統之問

小小「苗族妹」羽絨服捂緊緊　黃帝陵祭祖溫差近20度

全台8間「老屋改建」星巴克！絕美紅磚、巴洛克式建築就像走進歐洲小鎮

出道8年一樣惹人疼！朴寶劍突彎腰撿垃圾⋯　暖行超圈粉

字母哥攻下至少45+10+5還0失誤　喬丹後第一人

藏在星巴克和酒吧中間66年！　英國特務機構GCHQ基地曝光

中職／WIN TV耗資2億　最高規格4K轉播車

周杰倫：仔細看！　發現昆凌臉頰「隱藏特徵」網驚：真的欸

單車貼紙男影像曝光！恐嚇「給你準備花生」　謝龍介嗆：儘管來

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真..

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜..

載完第一趟　Uber司機路邊哭..

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄..

地震要留在床上　專家3點救命

胖虎「拍片批館長弱智」被告！結..

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

桃機裝飾醜炸　網轟「國恥」設計..

高雄妹搖晃炸馬桶！夜店尋人：終..

搭區間血糖低！阿姨秒讓...整..

狂炒10菜拜完再收尾！媳：拜拜..

斷骨插祖墳害長孫下體奇癢！小姑..

廉航限時促銷！衝日本單程580..

6萬上班族VS.12萬菜販　網..

更多熱門

相關新聞

詩詞男神被霸凌　地下署長辱罵推下樓

一位張姓替代役男指控，他在內政部役政署本部與一位「地下署長」封號的張姓女技工起衝突，對方還把他推下樓梯，造成他腦震盪。其實這位張姓役男就是日前參加大陸節目中國好詩詞一炮而紅的詩詞男神張仲宇，他面對媒體訪問時透露，替代役男在公務人員眼中非常不值錢，他只希望替代役男不要再被職場罷凌。

惹到地下署長　役男遭霸凌推下樓

內政部修法：替代役至軍醫院就診免費

無替代役送關箱　女檢挫在等

作家開示魯蛇：真強者只會做2件事

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發現「寶貝」

道路挖空細膩鋪平　高雄人感動淚

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹一聽要賠哭了

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

富士山頂是他的…日政府每年花大錢租借

載完第一趟　Uber司機路邊哭20分鐘

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄出

地震要留在床上　專家3點救命

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面