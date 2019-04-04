惹到「地下署長」！替代役男慘遭霸凌推下樓　他驗傷報案：腦震盪了

▲替代役資料照，與新聞人物無關。（圖／記者陳家祥攝）

記者黃君瀚／採訪報導

「錄音你去死！」「最好開記者會！」「看你個屁啦！」於內政部役政署本部服役的張姓替代役男持錄音檔指控，3月29日晚間他在辦公室和有「地下署長」封號的張姓女技工衝突，遭對方從樓梯間將他推落，導致後腦杓撞擊牆壁受了腦震盪，隨後便到醫院驗傷、光明派出所報案。役政署表示，目前已請張女道歉，並做出調職處理。

張姓役男表示，去（2018）年12月初曾用首長信箱申訴，指張女對他職場霸凌，結果最後是他被調換科室，霸凌者沒受到任何懲處。之後4個月來她的態度變本加厲，直到上月29日傍晚他在辦公室內收拾物品，張女竟動手推了一把，嘴上還嗆「好狗不擋路」；他在錯愕之下追了出去，質問為什麼動手，同時打開錄音自保。

「我就跟你說走開！」「走開啦！叫什麼叫！」「笨死了，聽不懂嗎？」「睜眼說瞎話你真的很不要臉」......根據錄音帶內容，張女堅持推一把的行為不算動手，更連珠炮似口出惡言，隨後又在眾目睽睽之下，將役男從樓梯間推落，當下不少公務員目擊，錄音檔中也錄下四周的尖叫聲。

「你現在跟我道歉我就不報警」、「這是我給你最後一次機會」，役男無奈表示，他爬起來後要求張女道歉，換來的卻是冷嘲熱諷，周遭的公務員則不斷勸他冷靜、不要報案，「（張女）嘲笑我的學歷、嘲笑我的手足無措。」他說，這次鐵了心不再忍氣吞聲，決定驗傷、報案討公道，更寫了封信給內政部長，「不要求其他懲處，只求將張OO革職......將一位會對役男施暴的工友奉為役政署『地下署長』，是我看過最荒謬的事情。」

▲張姓役男休假時再赴醫院診斷，診斷證明寫道是「腦震盪」。（圖／投訴人提供）

同在役政署本部服務的王姓役男表示，他和幾位同僚看不下去張女惡行，且事發多日長官態度敷衍了事，根本看不到解決的誠意和實際作為，連醫藥費補償都沒有，才決定協助受霸凌役男上媒體討公道。

對於張姓役男和張姓工友發生衝突一事，內政部役政署表示會配合司法調查，目前先將工友調職，以下是3點說明：

一、張姓役男於108年3月28日下午，與張姓工友在本署第2辦公室發生言語及肢體衝突，事發當時在場多位同仁均有即時勸阻。

二、本署業務主管於3月29日與當事人雙方懇談，張姓工友對其情緒掌控而有不妥的言行，已表達誠摯的歉意，因役男4月1至3日放假，放假期間本署每天均有主動傳訊致電關心役男，4月3日並由張姓工友再次透過電話向張姓役男致歉，表達欲至家中探視之意。

三、目前本署已將張姓工友調離現職，並作行政調查，秉持勿枉勿縱原則究責，本案已進入司法程序，本署將配合調查。