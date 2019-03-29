比照國軍權益　替代役至軍醫院可免費就診

▲未來替代役男至國軍醫院就診時將與國軍官兵享有同樣的醫療權益。（資料照／記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

為周延替代役男權益，內政部表示，未來替代役男至國軍醫院就診時，部分負擔、掛號費及健保給付等費用，皆可全額減免，與國軍官兵享有同樣的醫療權益，也提高燒傷復健治療的手術費、衛材費等相關補助，最高可達80萬元。

內政部於25日修正發布的「替代役役男保險及醫療實施辦法」第11條之1、第12條、第12條之1條文，主要考量替代役男同屬履行人民服兵役之義務，相關權益應與國軍官兵一致。修正辦法後，替代役男將比照國軍官兵，若至國軍醫療院所就醫，健保部分負擔、掛號費及非健保給付等項目可全額減免，住院病房費用亦享有優惠。

此外，以往執行公務導致燒傷的役男，補助金額最高僅約3萬元，考量深度燒傷需長期復健治療，此次修正辦法增加了健治療的手術費、衛材費及相關補助費用，依嚴重程度，最高可達80萬元，大幅減輕燒傷役男負擔。

內政部也強調，這次修正辦法除了照顧服役中的役男，也考量退役後的醫療狀況，若服役時因公受傷，退役後凡持「因公傷病退停役就醫證明卡」赴國軍醫院治療，醫療費用也享有補助優惠。

另外，內政部為簡化醫療補助核發作業，也增列電子傳輸作業方式，希望藉由強化役男權益保障及簡便的措施，讓役男及家屬都能放心。