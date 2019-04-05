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「詩詞男神」被職場霸凌！地下署長辱罵：好狗不擋路　一把推下樓腦震盪

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▲▼「詩界王力宏」張仲宇（左）登「表特臺大」讚輸國企系男神。（圖／取自張仲宇臉書、表特臺大）

▲「詩界王力宏」張仲宇（左）登「表特臺大」讚輸國企系男神。（圖／取自張仲宇臉書、表特臺大）

網新中心／綜合報導

一位張姓替代役男指控，他在內政部役政署本部與一位「地下署長」封號的張姓女技工起衝突，對方還把他推下樓梯，造成他腦震盪。其實這位張姓役男就是日前參加大陸節目中國好詩詞一炮而紅的詩詞男神張仲宇，他面對媒體訪問時透露，替代役男在公務人員眼中非常不值錢，他只希望替代役男不要再被職場罷凌。

張姓役男表示，去（2018）年12月初曾用首長信箱申訴，指張女對他職場霸凌，結果最後是他被調換科室，霸凌者沒受到任何懲處。之後4個月來她的態度變本加厲，直到上月29日傍晚他在辦公室內收拾物品，張女竟動手推了一把，嘴上還嗆「好狗不擋路」；他在錯愕之下追了出去，質問為什麼動手，同時打開錄音自保。

惹到「地下署長」！替代役男慘遭霸凌推下樓（圖／投訴人提供）

▲惹到「地下署長」！替代役男慘遭霸凌推下樓（圖／投訴人提供）

張姓女技工看到張姓役男錄音更加惱火，直接怒嗆「我就跟你說走開！」「走開啦！叫什麼叫！」「笨死了，聽不懂嗎？」「睜眼說瞎話你真的很不要臉」，最後還直接把他推下樓梯，造成張姓役男腦震盪。

根據《聯合報》報導，張姓役男透露他不是被這位張姓女技工施暴的第一人，但希望是最後一個。張姓役男無奈的說，替代役男在公務人員眼中是非常不值錢，他會把此事揭露是希望「不要再有更多的替代役男被霸凌」。

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關鍵字：替代役,詩詞男神,職場霸凌

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