加航獲選北美最佳商務艙航空　推自駕三城優惠、官網還可租車

▲加拿大航空獲選「北美最佳商務艙」獎項。（圖／加拿大航空提供）

記者賴文萱／台北報導

加拿大航空暨 Skytrax 評選為「北美最佳航空公司」、「北美最佳清潔機艙」與「北美最佳商務艙」後，近期再獲全球最大旅遊平台 TripAdvisor 2019 旅遊者之選「北美最佳商務艙」獎項。為慶祝獲獎，加航即日起推出兩人以上同行商務艙優惠，並加碼推北美三城自駕來回機票優惠。

加航尊享商務艙自推出後即受旅客好評，不僅已於國際線服務，部分的北美境內航班也是唯一提供全平躺座椅的航空公司，包含溫哥華往返多倫多、蒙特婁與紐約紐華克機場，以及眾多從多倫多起飛的北美航線，皆有提供加拿大航空尊享商務艙服務。

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▲加拿大航空全平躺座椅提供按摩與氣壓調節軟硬度功能，可自行調整最舒適的床墊硬度。（圖／加航提供）

為了慶祝加拿大航空榮獲 2019 旅行者之選「北美最佳商務艙」，即日起至4月30日止，兩人以上同行購買台灣出發之加拿大航空尊享商務艙機票飛往北美逾120個城市航點，最優同行優惠價每人含稅 NT$89,696元起。

於2019年4月4日起至2019年4月7日期間，再加碼推北美三城自駕優惠，推尊享商務艙、豪華經濟艙與經濟艙全艙等前往溫哥華、洛杉磯以及世界最美公路之稱的阿拉斯加公路起點：聖約翰堡來回機票優惠，且現在於加拿大航空網站上，就能在購買機票外，也能預訂租車與飯店住宿。

▲加航台北航線航班每班配置兩位說國語與一名說台語的空服員，台語也能通。（圖／加航提供）

另外，加航將於今年夏季增班，每周6班從台北直飛溫哥華，唯一日間飛行航班，可當日直達多個北美城市，推出精選三城限時全艙等優惠價，2019年4月4日起至2019年4月7日止，台北出發至溫哥華經濟艙來回含稅 NT$18,693 元起、台北出發至聖約翰堡經濟艙來回含稅 NT$21,909元起，台北出發至洛杉磯經濟艙來回含稅 NT$18,391 元起。