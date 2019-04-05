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世界大學影響力排名　慈濟全球排名67搶下全台第一

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▲▼ 英國泰晤士報高等教育特刊3日發表「世界大學影響力排名」，台灣12所上榜學校中，慈濟大學以第67名居冠。（圖／翻攝自官網）

▲ 在台灣12所上榜的學校當中，慈濟大學以第67名居冠。（圖／翻攝自官網，下同）

國際中心／綜合報導

英國《泰晤士報高等教育特刊》3日發表「世界大學影響力排名」（University Impact Rankings），台灣共計12所學校上榜，慈濟大學奪得第67名居台灣之冠，台大排名第70名，成大第80名。

泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）今年首辦，依據聯合國永續發展指標（SDGs）當中的11項當作評核標準，每所大學除了必選「促進目標實現的夥伴關係」外，可加上表現最好的3項指標作為整體評核，其餘選項包括良好健康與社會福祉、教育品質、性別平等、氣候行棟、產業及創新與基礎設施等。

今年排行榜涵蓋全球76國的462所學校，其中以紐西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）奪得全球第一，總分97.2分，加拿大麥克馬斯特大學（ McMaster University）位居第2名，加拿大英屬哥倫比亞大學與英國曼徹斯特大學並列第3，倫敦國王學院則是第5名。

台灣方面，慈濟大學以全球第67名的成績拿下台灣第一名，其他依序為台灣大學（70）、成功大學（80）、亞洲大學（101-200）、彰化教育大學（101-200）、雲林科技大學（101-200）、朝陽科技大學（201-300）、中國醫藥大學（201-300）、中央大學（201-300）、高雄大學（201-300）、清華大學（201-300）、台北大學（201-300）。

▲▼ 英國泰晤士報高等教育特刊3日發表「世界大學影響力排名」，台灣12所上榜學校中，慈濟大學以第67名居冠。（圖／翻攝自官網）

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