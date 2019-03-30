連三年出榜首！　慈濟大學再拿下中醫師國考第一階段榜首

▲慈濟大學後中醫系范姜少君，繼2017年傅朝麟、2018年林致昌後，第三年由慈濟大學學士後中醫系學生拿下中醫師第一階段考試榜首。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學學士後中醫學系再傳喜訊，再度拿下2019年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師第一階段榜首，這也是慈濟大學後中醫學系學生第三年考取榜首，也代表了慈大已形塑的良好學風。

今年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師第一階段日前放榜，此次榜首為慈濟大學106級後中醫系范姜少君，繼2017年傅朝麟、2018年林致昌後，第三年由慈濟大學學士後中醫系學生拿下中醫師第一階段考試榜首。

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慈大學士後中醫學系於101年首次招生，為國內創系時間最短的中醫學系，有此傲人成績全校師生皆感榮耀。除榜首范姜少君外，成績20名中有4位是慈大學生，也是慈大辦學品質的最佳保證。

▲慈大後中醫系已有七屆，全系各年級學長姊及學弟妹間之情誼十分深厚。

榜首范姜少君，大學讀的是醫技系，當年醫檢師國考時也是榜首，但在就讀醫技系時就決定要考中醫，因為他覺得當醫師可以更直接幫助病人，再加上家裏開中藥行，更加深自己就讀中醫的決定。而慈濟大學對人文的重視更吸引他選擇就讀，一年級大體解剖學的無語良師目前仍深深影響著他，他也期待自己能記住當初上課時的那份感動，用這份動力在未來行醫之路發揮自己所學造福更多的病人。少君說，此次可以考取榜首，除了要感謝同學們的互相合作，還要感謝準備國考期間學長姊們的用心指導，讓他更能抓到考試重點也能更效率準備國考。

慈濟大學學士後中醫學系林宜信主任表示，慈大後中醫系已有七屆，全系各年級學長姊及學弟妹間之情誼十分深厚。因而，前面幾屆的學生國考目前都已經100%通過，慈大維持國考成績優異的致勝秘訣，除了要老師的用心教學外，人文涵養更是國考品質的關鍵因素。慈大後中醫學系採獨立招生，只要對中醫有興趣的，具學士（含）以上學位者皆可報名。

2019學年度的招生將於4月8日至12日受理，相關訊息可至慈濟大學網頁查詢（http://t.cn/EJQ33bt）。