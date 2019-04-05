同學偷帶平板他沒揭發　「罰寫N次悔過書」壓力大跳樓輕生

▲谷媽媽帶著兒子遺照在校門口抗議。（圖／梨視頻）

大陸中心／綜合報導

就讀河南鄭州市第六十二中學的谷小弟，因看見同學「違規帶平板電腦」來學校「沒揭發」，就被老師罰寫悔過書，但寫了好幾次老師都不滿意，還被罵「寫得不徹底，不用來上學了」。谷爸爸指出，孩子由於壓力過大，3月8日晚上從家中跳樓輕生；但學校4日通報，谷小弟是因為始終不承認「玩平板」才會被罰寫悔過書，令事件頓時變成「羅生門」。

綜合陸媒報導，谷爸爸說，事發至今24天，「孩子一直在殯儀館冷凍著，學校卻一直不給說法」，夫妻倆就帶著兒子遺像在學校門口陳情，要求校方給個交代。

▲谷爸爸。（圖／梨視頻）

谷爸爸表示，老師一直責怪孩子知情不報，悔過書寫得不徹底，數次退回；還打電話「關切」悔過書進度。谷媽媽提到，當時孩子直說，「我冤枉啊老師」，「但老師卻連解釋都不讓解釋，孩子一聽到這，一下想不開了，（谷小弟）從23樓就跳下去了」。

「事後老師才說對不起，早知道這樣我就不逼了」，谷爸爸說，後來「再打（老師）電話就不接了」，「現在已經24天」，「來找校長都見不到面」。

▲河南鄭州市第六十二中學。（圖／梨視頻）

面對家長要求「給個說法」，鄭州第六十二中學4日回應，經過調查，是3月6日中午，九年級二班谷同學在教室為平板充電被發現。經班主任調查，平板電腦是另一位學生帶來學校，包括谷同學在內共三名學生，在自習課及午飯後利用平板電腦玩「與學習無關的內容」，時間長達三週，其餘兩位學生已承認玩電腦。

公告指出，為了讓學生更好地意識到自己的錯誤，「班主任向谷同學家長求助」，希望父母能做好教育引導工作；3月8日早晨8:20左右，谷媽媽到校把孩子帶回家，其餘兩位學生也分別在當天被家長帶回教育；3月9日凌晨，班主任就接到谷同學家長電話，說學生墜樓身亡。

公告提到，得知谷同學墜樓後，班主任第一時間向學校領導進行了匯報，學校也積極與家長聯繫，協助家長做好善後工作。但「家長向學校提出巨額經濟賠償」，校方指出，目前學校與家長正在積極溝通，善後事宜尚未完全達成一致。

▲校方公告。（圖／翻攝自微博／鄭州市教育局）

仔細比對校方與家長說法可發現明顯出入，究竟是未舉報同學違規而受罰，還是本身偷玩平板電腦不承認，這起「輕生案件」頓時變成「羅生門」。

「寫悔過書輕生」細節在網路曝光後引發網友論戰，有人支持校方認為，「這件事一看就知道家庭教育有缺失，孩子太敏感了」，「批評就死了，進入社會也活不了」，「在學校都這麼脆弱，以後走上社會難道也要讓社會供著嗎」。

也有人支持家長，覺得「我們學校老師也是這樣啊諷刺學生不給學生留一點活路」，「停課就是停課，還說向家長求助可真有文化」，「學生永遠槓不過老師的」。

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