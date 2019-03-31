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龍捲風突襲「充氣彈床捲上10樓高」 目擊者嚇：有小孩掉下來到處是哭聲

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▲河南,龍捲風,蹦床。（圖／翻攝自微博）

▲龍捲風將充氣彈床吹上天，導致18名孩童受傷。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

河南商丘市今（31）日下午3時許出現龍捲風，掃過一個正在舉辦梨花節的場地，不僅捲起搭建好的帳棚，還將一個巨型充氣彈床捲入空中，現場一片混亂。據網路曝光的影片顯示，事發當時不少家長趕緊拉著小孩狂奔閃避，還有目擊者稱「有兩個小孩掉下來了，到處都是小孩哭叫聲。」當地鄉政府表示，傷者已經送到醫院，現場有18名兒童受傷。

據網友拍攝的影片顯示，龍捲風當時捲起的沙塵有好幾層樓高，巨型充氣彈床更是被捲到空中，現場民眾抱著小孩四處逃跑尖叫，急著找遮蔽物躲藏。

目擊者透露，「今天下午3點的時候突然升起一股黃沙，一直升升得很高，接下來就看到有小孩玩的氣墊床升起來了；氣墊床被升到百十米高，我看到有兩個小孩掉下來，那塊區域比較混亂，到處都是小孩哭叫聲，不遠的地方躺著幾個小孩，家長也都很慌亂。」

▲彈床被龍捲風吹翻。（圖／翻攝自微博）

▲彈床被龍捲風吹翻。（圖／翻攝自微博）

河南商丘市委宣傳部隨後在微博發文表示，「2019年3月31日下午15時許，虞城縣田廟鄉萬畝梨園突遇龍捲風襲擊，導致現場一遊樂蹦蹦床颳倒，造成現場18名兒童不同程度受傷，暫無人員死亡。」

文章提到，事件發生後，虞城縣委、政府主要領導高度重視，立即啟動突發事件應急預案，安排衛計部門不惜一切代價迅速救治，相關縣領導帶領公安局、衛健委、應急管理局、田廟鄉等單位相關人員趕赴現場組織救援，核實群眾受傷情況，做好善後工作。

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關鍵字：河南,龍捲風,充氣,蹦床,彈床

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