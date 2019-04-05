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他遊澳帶牛奶登機遭拒　「當場豪飲2500cc」直喊比礦泉水便宜

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▲澳洲,牛奶,機場。（圖／翻攝自梨視頻）

▲男子在登機前，一口氣將2.5公升的牛奶喝光。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

大陸中心／綜合報導

河南鄭州的南先生日前到澳洲旅遊，一行人準備登機時，友人身上因帶著沒喝完的2.5公升牛奶被海關攔下。南先生的朋友為了不浪費，一口氣將2.5公升的牛奶喝光；影片上傳到網路後，引起網友熱議，不少人表示，「根本是人在囧途現實版」，不過也有網友說「這樣胃全撐壞了，何必呢。」

▲澳洲,牛奶,機場。（圖／翻攝自梨視頻）

據梨視頻報導，河南鄭州的南先生日前和朋友到澳洲旅遊，一行人準備登機返國時，發現其中一人身上帶著一瓶2.5公升還沒喝完的牛奶。南先生說，當時朋友在機場被攔下，覺得這這樣把牛奶丟掉太可惜，於是就在機場當場把牛奶「豪飲灌光」。

南先生還說，「澳洲的牛奶味道非常好又便宜，甚至比國內的礦泉水還便宜。他原本是買了3升來喝，可是3天才喝完半公升，所以就想把剩下的2.5公升帶回家。」不過由於飛機上禁止攜帶牛奶，若當有旅客帶牛奶到機場之後，在登機前都會被禁止帶上飛機。

▲澳洲,牛奶,機場。（圖／翻攝自梨視頻）

影片在網路曝光後，引起網友熱議，紛紛留言表示「現實版的人在囧途嗎」、「牛奶比水便宜」、「澳洲的牛奶確實比水便宜，而且營養成分高」；不過也有網友提醒「牛奶過度飲危害非常大」、「上飛機後肚子裡牛奶發酵，後悔去吧」、「這牛奶雖然能喝很多，但是悶掉之後上飛機會一直拉屎吧」。

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關鍵字：河南,澳洲,牛奶,登機

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