「韓國瑜當選台灣完蛋！」　彭明敏：蔡英文不堪一擊





▲蔡英文、賴清德、韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨在2018九合一大選中大敗，使總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、中研院前院長李遠哲，以及已故的長老教會牧師高俊明在2019年初發表公開信，呼籲總統蔡英文「不要參選連任」、「交出行政權」。彭明敏4日接受媒體專訪時，再提出挺前行政院長賴清德的言論，且若是高雄市長韓國瑜當選，「台灣就完蛋！」

2018九合一選舉，藍綠政治版圖出現大翻轉，民進黨原本執政的13縣市，瞬間腰斬成6縣市，連鐵票倉高雄市都被藍營候選人韓國瑜攻下，因此被外界視為慘敗。隨後，蔡英文請辭黨主席，慰留新潮流系的賴清德和總統府秘書長陳菊，但賴清德要率內閣總辭的消息，始終沒有停止過。





▲吳澧培、李遠哲、彭明敏、高俊明致蔡總統的公開信。（圖／記者袁茵翻攝）

事隔1個月多，吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲等4位獨派大老在1月3日在報紙上刊登半版「公開信」，呼籲蔡英文「不要參選連任」、「交出行政權」，被外界解讀為「逼宮」；蔡英文也以「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要」當作回應。

雖然民進黨在九合一大選中慘敗，但卻在316立委補選中贏得民心，而不斷為台南市第二選區候選人郭國文、新北市三重區立委候選人余天站台輔選的賴清德，也被視為助選有功，再次受到熱議。令外界驚訝的是，立委補選才剛結束2天，賴清德就在3月18日突然北上，宣布要參加民進黨總統大選初選，挑戰欲拚連任的蔡英文。

▲彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明。（圖／ETtoday合成圖）

關於民進黨總統初選現況，曾一同連署呼籲蔡英文不要參選連任的彭明敏，在4日接受《蘋果新聞網》專訪時透露，當時發表公開信引起爭議，其實「不覺得受傷」，雖然外界攻擊他們時機不對、老人插嘴，但內容卻無人反駁，「我們說的哪一點不對？其實很多人內心是很贊同我們說的！」在沉默的大眾中，很多人認同他們的看法，「看看蔡英文的民調就知道了。」

彭明敏表示，賴清德比較有總統的格局和魄力，也敢大聲地說自己是「務實台灣工作者」，「賴清德不一定會贏，但是可以抵抗一番，蔡英文則是『不堪一擊』！」蔡英文硬要出來選，但跟國民黨的候選人比，蔡英文不會贏，且後果還很可怕，「如果是韓國瑜當選，台灣就完蛋」。

彭明敏警告，有人說這次的2020總統選舉恐怕是「台灣最後自由選舉」，國民黨的前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平等人如果當選，他們沒辦法阻擋來自中國大陸的壓力，會一步一步的讓，統一就一半成功了，而蔡英文也會成為「台灣歷史上的罪人」。