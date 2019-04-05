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韓國瑜上任…道路全挖空「細膩鋪平」！高雄人感動淚：沒看過這新工法

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▲韓國瑜「路平」陣仗超有感！讓高雄市民超感動。（圖／翻攝自「韓國瑜後援會」臉書）

▲韓國瑜「路平」陣仗超有感！讓高雄市民超感動。（圖／翻攝自「韓國瑜後援會」臉書，下同）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜選舉前就把「路平」、「觀光」、「外銷」等列入三大發展重點，上任後，也力求主要幹道上有平坦的路。有高雄市民買飯時發現，道路正在施工，但眼前的工程「細膩到不行」，讓他超感動急拍照驚呼：「以前高雄的工程感覺很隨便……想不到工程也可以這麼細膩的。」

高雄網友在臉書社團「韓國瑜後援會」表示，「買燒肉飯時看到的，覺得真的很感動！市府團隊真的很用心！以前高雄的工程感覺很隨便，挖一挖補一補，補久了大家也習慣了。想不到……工程也可以這麼細膩的，感謝市府團隊的用心！」隨文附上6張照片，清楚可見韓國瑜上任後，道路施工相當浩大，連防護設施都準備周全，民眾經過時不怕發生跌入施工的意外。

▲韓國瑜「路平」陣仗超有感！讓高雄市民超感動。（圖／翻攝自「韓國瑜後援會」臉書）

照片一出，立即吸引1600名網友按讚、紛紛蓋樓留言：「高雄人真的很幸福」、「好棒！現在全國的焦點都在高雄，替高雄人感到驕傲」、「羨慕到不知道該怎麼表達」、「不一樣的團隊，不一樣的結果」、「會做事的好市長」、「有你們真好」、「高雄之前的路真的夠爛的」、「那條路爛到不行，沒有完整過，不平又像貼膏藥，這是我第一次看到新工法」。

還有網友表示：「雖然是遲來的幸褔，但高雄人值得擁有，謝謝市府團隊的用心，讓我們看見高雄即將起飛，謝謝市長～高雄加油」、「所以票投對人是非常重要的，對自己城市的光榮感由高雄做起」。此外，也有網友表示：「林園小港中鋼沿海路『大舉持續動工』興奮啊～假日都持續趕工，真的讓人感動。」

韓國瑜上任高雄市長僅百日，已經拿到94億元訂單。高雄市政府新聞局長王淺秋更宣布，中華民國全國工業總會未來3年，將在高雄投資3600億元。韓國瑜不僅搶訂單拚經濟，「路平」專案也做得超實際，讓高雄市民超有感，也覺得好幸福。

▲韓國瑜「路平」陣仗超有感！讓高雄市民超感動。（圖／翻攝自「韓國瑜後援會」臉書）

▲韓國瑜「路平」陣仗超有感！讓高雄市民超感動。（圖／翻攝自「韓國瑜後援會」臉書）

ET快訊
韓國瑜上任道路挖空細膩鋪平！高雄人感動淚：沒看過這新工法
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關鍵字：韓國瑜,高雄市,高雄人

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