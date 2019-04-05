包承柯：蔡政府若不改邪歸正「軍機過中線」將頻繁出現

▲包承柯。（圖／記者陳政錄攝）

大陸中心／綜合報導

針對大陸軍機頻頻跨越海峽中線的狀況，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，台海出現擦槍走火的可能性正在增大，「現在大陸仍然比較克制，軍機飛到台海上空，是為了震懾島內的台獨分子。如果台灣當局不改邪歸正，大陸一定會反制，軍機過中線的做法會頻繁出現」。

包承柯接受《中評社》採訪時指出，所謂「台灣海峽中線」是不存在的，因為兩岸本身就是同一個國家。「上世紀60年代，台灣的飛機經常飛來大陸偵查，那時候他們沒有考慮過海峽中線的概念，大陸保持著不把局勢緊張化的態度，才沒有派自己的飛機過去。今天兩岸的軍事實力轉換，大陸空軍的實力遠遠超過台灣，也可以到台灣去轉悠轉悠。現在大陸仍然是保持克制的，不希望把問題尖銳化，只是希望台灣看到大陸有這樣的實力」。

▲殲11。（圖／翻攝自中國軍網）

有關殲11越過「海峽中線」，或是美國軍艦屢次穿過台灣海峽，是否可能擦槍走火，包承柯指出，「擦槍走火的情況不是我們願意看到的，但是這種可能性正在增大」。

如今擦槍走火的可能性正在增加，包承柯分析「兩岸之間可以用和平的方式處理彼此的分歧，但是一定要有『九二共識』的政治基礎」。

包承柯指出，「民進黨不接受『九二共識』是導致兩岸緊張局勢的根源，台當局不希望大陸的軍機飛到台灣上空轉悠，關鍵還是要接受『九二共識』、『兩岸同屬一個國家』的事實，這樣大陸的飛機才不會輕易飛到台灣上空」。

「如果台灣當局一直執迷不悟，認為可以通過『台獨』的方式挑釁大陸，或者有美軍支持、暗中保護，那麼就想錯了！」包承柯表示，「兩岸問題的解決不在於美國的干預，而在於大陸的決心，今天大陸是比較克制的態度，一旦大陸認為台灣的分裂勢力變本加厲，就會反制。如果台灣當局不改邪歸正，大陸軍機過中線的做法會頻繁出現」。