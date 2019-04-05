鄭孟洳粉專PO罵「長得這麼X」　鍵盤手落網：看她質詢太生氣

▲高雄市議員鄭孟洳。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員鄭孟汝日前在臉書粉絲團，遭到韓粉留言恐嚇，揚言要「殺掉她全家」，讓韓國瑜知道後立刻要求警方成立專案，事後警方也查出這名網友的IP來自境外，還有網友留言「你老爸在電台賣藥讓你吃到那麼肥」、「你長得那麼肥那麼醜，安心吧」等汙辱字眼，鄭孟洳蒐集完資料後親自到警局提告妨害名譽。

一名李姓網友在鄭孟洳粉絲團留言「你老爸在電台賣藥讓你吃到那麼肥」、「你長得那麼肥那麼醜，安心吧」等汙辱字眼，鄭孟洳蒐集資料後親自到警局提告妨害名譽，經高雄地檢署檢察官指揮偵辦，由三民二分局和刑事警察大隊科偵隊成立專案小組，經過分析，循線查到嫌疑人真實身分為48歲李姓男子，隨即在4日晚間通知他到案說明，李嫌坦承犯案，全案移送高雄地檢署偵辦。

▲李嫌(右一)通知到案說明。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經查李嫌目前無業，他供稱「因為觀看鄭孟汝在議會質詢內容覺得生氣才會上網留言」，事後深感懊悔，對議員不禮貌的部分感到抱歉。目前警方也將特別加強鄭孟洳的人身保護及服務處、住所安全維護。

其實鄭孟洳日前在議會質詢高雄市長韓國瑜，還遭到韓粉留言恐嚇「殺妳全家」，韓國瑜知道後立刻要求警方追查，警方也查出網友的IP來自境外。