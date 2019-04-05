議會質詢後被詛咒「全家死光」　鄭孟洳要韓國瑜「硬起來」

▲高雄市議員鄭孟洳認為，躲在螢幕後對她恐嚇批評並不會沒事。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄市議員日前在市議會質詢韓國瑜時，因砲火猛烈被看不慣的網友批評「因為你全家死光」、「你老爸在電台賣藥才吃那麼肥」，使鄭不甘受辱向警方報案，留言的網友4日已到警局說明後遭函送法辦，鄭孟洳強調「不是躲在螢幕後就沒事」。

警方表示，現年47歲的李姓男子，2日在觀看市議會質詢時，認為鄭孟洳的砲火過於猛烈，於是在鄭質詢結束後，到粉絲專頁留言「因為你全家都死光，正在幫你辦」，以及「你老爸在電台賣藥，讓你吃到那麼肥」，鄭感到相當不適，於是向轄區三民第二分局報案，向李男提告侮辱。

▲三民第二分局偵查隊長羅裕成表示，罵人的李姓網友已被函送法辦。（圖／記者洪正達攝）

鄭孟洳說，日前有電台主持人黃光芹被韓粉恐嚇，以及黨籍議員簡煥宗、鄭智鴻接連收到許多涉及人身安全的偏激性言論，雖然韓國瑜多次隔空勸告支持者們要「愛與包容」，但似乎沒有效果，直到得知鄭被恐嚇後才震怒要求警方組成專案小組調查。

鄭孟洳強調，這些網路上的攻擊也算治安的一部分，韓國瑜身為市長有責任強烈的要求，不能再像過去柔性的呼籲，一定要「硬起來」，且不管是不是支持韓國瑜的人，所有的言論都不該涉及人身恐嚇，也不是「躲在螢幕後就可相安無事」。

▲▼鄭孟洳質詢完畢後，就有網友到她粉絲專業留下「全家死光」等偏激言論。（圖／翻攝鄭孟洳臉書）

