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9歲女「獨搭電梯」遇色狼強壓！ 影片臉書瘋傳氣炸家長　真相曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

最近在許多親子社團流傳一支9歲女童獨自搭乘電梯，結果遭到一名中年男子強壓猥褻的影片，許多家長看了全都非常氣憤，留言詢問影片的性騷擾事件是不是發生在台灣。影片在經過國內的許多親子社團轉貼、分享，查證事件是發生在越南，嫌犯還是一名前檢察官。

影片中的小女孩拿著整袋糖果，高舉過頭開心地走進電梯，接著一名男子滑著手機也跟著走進來，但是當電梯門關上的這一刻，男子立刻走向女童又抱又親，女童嚇到想要掙脫逃開，但男子卻試圖強壓猥褻，並從後方熊抱親吻，整個過程持續約50多秒，所幸最後電梯門打開了，驚恐的女童才趁隙平安逃走。

▲▼9歲女童獨搭電梯遇狼 FB影片瘋轉傳家長氣憤。（圖／東森新聞）

▲ 影片在臉書引發瘋傳，許多家長看了都非常憤怒。（圖／東森新聞）

影片在許多臉書的親子社團瘋傳，轉貼分享數跟討論度都非常高，許多家長看了都憤憤不平，轉貼之餘也紛紛提醒說，千萬不要讓家中的小孩落單，而且看了電梯內的場景，還有當事三個人的穿著打扮，非常多人都留言詢問，這一段影片是不是發生在台灣？甚至有許多人怒嗆說「把這人渣肉搜出來！」

根據了解，事件地點發生在越南胡志明市，影片顯示時間是4月1日晚上9時許，影片中的男子叫阮友靈（Nguyen Huu Linh），他是一名檢察院前副院長。女童逃脫後也立刻告訴家長，家長調閱監視畫面已經報警，只是前檢察官在電梯伸狼爪，影片不只在越南引起公憤，國外網友看了也拳頭硬了。

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關鍵字：猥褻,女童,越南,家長,親子

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